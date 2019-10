V souboji s kladenskými Kanonýry totiž měli zápas rozjetý na výhru, ale kvůli své nedisciplinovanosti a individuálním chybám nakonec museli skousnout hořkou prohru 7:8.

„Bohužel nás zradila nedisciplinovanost, z toho pramenící oslabení, při kterém se soupeř dostal zpět do hry. Stále tvoříme mnoho individuálních chyb,“ zlobil se karlovarský trenér Miroslav Závora. A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým totiž vyhrál první třetinu 2:1 a během druhé navýšil své vedení ve 21. minutě na rozdíl tří branek, tedy 4:1. „Úvod zápasu byl pro nás vydařený, stejně tak vstup do druhé třetiny, kdy jsme soupeři dokázali odskočit,“ podotkl Závora. Jenže poté začali úřadovat hráči Kladna, kterým se šlo po druhé třetině do šaten přeci jen lépe, když se prostříleli k vedení 7:6.

„Jak jsem řekl, děláme hodně individuálních chyb, musíme na tom zapracovat,“ smutně poznamenal k obratu soupeře Závora. Ve třetí třetině pak Kladno udrželo svůj jednobrankový náskok, a z lázeňského města si tak odvezlo tříbodovou radost.

FB Hurrican Karlovy Vary – Kanonýři Kladno 7:8 (2:1, 4:6, 1:1). Branky: 13. , 21. a 37. Jiří Mutínský, 14. Tomáš Zdeněk, 21. Jan Mašát, 25. Petr Nöbauer, 51. Adam Zahraj – 1. Filip Molhanec, 25. a 38. Matyáš Bachmaier, 29. a 33. Jakub Bohuslávek, 35. Matěj Vencl, 37. Hugo Hübner, 46. Daniel Šebela. Rozhodčí: Berka, Klouda. Vyloučení: 6 + Josef Huňat, 5:2. Využití: 0:2. Diváci: 65.