V jaké sportovní formě zastihlo juniory Karlovarska ukončení extraligy?

Forma mužstva měla stoupající tendenci. Kluci vnímali, že se blíží konec sezony, a poslední turnaj nám zabezpečil postup do finále extraligy juniorů. Tím z kluků spadla nervozita, která nás provázela začátkem roku.

V čem byla síla vašeho týmu v uplynulé sezoně?

To byla spolupráce s A-týmem a individuality v týmu Baláž a Džavoronok. Za mě také výborná parta, která se v Karlovarsku sešla. Všech dvanáct kluků, kteří odehráli všechny turnaje a zápasy, kde třeba zrovna nemohli hrát kluci z áčka.

Jak předčasný konec sezony přijali samotní hráči?

Bohužel pro většinu hráčů to byl poslední rok juniorky, teď je už čeká přechod do chlapů. Proto si myslím, že je to smůla pro tuto partu kluků, že nemůžou dohrát sezonu, ale s tím se nedá nic dělat. I tak sedmé místo v pozici nováčka soutěže není špatné.

Popište tréninkový plán, který jste hráčům sestavil k přípravě v nouzovém režimu…

Využíváme mobilní telefon. Připravujeme tréninky převážně atletické a posilování, kluci nám pak posílají videa svých tréninků na společný chat.

Na základě rozvolňování opatření mohou sportovci za určitých podmínek trénovat venku. Využíváte takovou možnost?

Od pondělí jsme začali trénovat s míčem a využíváme beachvolejbal, kde hrají dva na dva. Střídáme se a začínáme se zdokonalovat ve volejbalových činnostech.

Jak se bude příprava juniorky Karlovarska dál vyvíjet?

V květnu budeme trénovat, jak nám povolí stav. Bude to převážně beach, posilování, fyzička. Další měsíc už, doufám, přejdeme na antukový kurt a začneme se šestkovým volejbalem, kde se dá domluvit s naším B-týmem sehrání některých zápasů, to ale závisí na situaci kolem nás. Nová sezona začne v srpnu už klasicky soustředěním.