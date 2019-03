Druhou čtvrtfinálovou bitvu tentokrát gólově otevřeli hurricani, jmenovitě Jaroslav Jaroš, ale hosty inkasovaná branka vůbec nerozhodila, spíše nabudila, když se díky dvěma trefám, o které se postarali David Sachr a Miroslav Mayer, dostalo Kladno do vedení.

Jenže karlovarský výběr neponechal nic náhodě a gólově si posléze užil šestiminutovku, během které nastřílel kanonýrům čtyři branky, čímž šel po první třetině do tříbrankového trháku. „Ve druhém utkání jsme měli přesně opačný vstup do zápasu než v prvním utkání, ten se nám povedl,“ pochvaloval si trenér hurricanů Petr Pánek. A měl proč. I ve druhé dvacetiminutovce totiž na palubovce haly míčových sportů řádili brankově právě hurricani, kteří postupně navýšili rozdíl na šest branek.

„Dvě třetiny jsme i díky poctivé obraně navyšovali skóre,“ narážel Pánek na šestigólový náskok svého týmu po čtyřiceti minutách. Nikdo by si v tu chvíli před startem třetí třetiny na hosty z Kladna nevsadil. Jenže by prohloupil. Hosté totiž třemi góly dokázali duel alespoň trochu zdramatizovat, když florbalové akcie držel hodně vysoko skvělými zákroky v brance lázeňského týmu Daniel Váradi, který tak hodně napomohl svému týmu k vítězství 8:5. „Bohužel na začátku třetí třetiny se soupeř dostal slepenými góly do zápasu a na morál jsme uhráli i díky skvělým divákům druhý bod,“ dodal Pánek.

Další utkání série odehrají florbalisté Karlových Varů v Kladně. První utkání bude na programu v sobotu 9. března od 20 hodin, případně druhé pak v neděli 10. března od 18 hodin.

FB Hurrican Karlovy Vary – Kanonýři Kladno 8:5 (5:2, 3:0, 0:3).

Branky: 4. a 34. Jaroslav Jaroš, 10. Daniel Nicklas, 11. a 35. Michal Klápa, 13. Petr Stejskal, 16. Michal Chudina, 32. Michal Strachota – 7. David Sachr, 9. Miroslav Mayer, 44. Dušan Přívara, 45. a 47. Miloš Tyl. Rozhodčí: Vlček, Žofka. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 270. Stav série: 2:0.



Nikdo v to ani nedoufal. Ano, přesně tak. Mírným favoritem čtvrtfinálové série mezi karlovarskými hurricany a kladenskými Kanonýry byli právě Středočeši. Jenže florbalová realita byla zcela jiná.

Hurricani svého soupeře dvakrát porazili, a rázně tak vykročili blíže k vysněnému semifinále, když se ujali v sérii vedení 2:0 na zápasy. „Víkend s nečekaným koncem. Tak bych to pojmenoval,“ culil se spokojeně kapitán hurricanů Miroslav Šnajdr a hned připojil: „To, že série bude po víkendu 2:0 v náš prospěch, nečekal, myslím si, nikdo z nás.“

A měl k tomu řádný důvod. Po špatném vstupu do prvního utkání uštědřili hurricani florbalový mat hostům z Kladna až po povedené třetí třetině, kterou vyhráli v poměru 6:0, celkově to pak byla výhra 11:5.

„Náš sobotní vstup do utkání zvedl ze sedačky určitě nejednoho fandu v míčovce. Naopak povedený závěr první bitvy pak určitě fanoušky namlsal, aby dorazili na čtvrtfinále i druhý den,“ přemítal Šnajdr.

Naopak velmi dobrý vstup měli hurricani pod velením kapitána Šnajdra ve druhém utkání, kdy na palubovce doslova zářili, a nakonec z toho bylo s vypětím všech sil vítězství 8:5.

„Jsem rád, že jsme ve druhém utkání navázali na krásný konec prvního duelu, když jsme zápas měli od začátku v naší režii,“ poukazoval Šnajdr.

Po dvou třetinách karlovarský výběr vedl již 8:2, hosté však v závěrečné třetině dokázali alespoň ukazatel skóre třemi trefami kosmeticky upravit.

„Kladno se ve třetí třetině dostalo do hry, ale naše dobrá obrana povolila pouze kosmetickou úpravu skóre. Je to ovšem zvednutý ukazováček před třetím zápasem. Navíc poslední krok bývá nejtěžší, Kladno nemá stále co ztratit,“ dobře ví kapitán hurricanů.

A co bude důležité před třetím, rozhodujícím duelem?

„Máme hodně silné, vyrovnané gólmanské duo v play-off, což je náš velký doping. Dále pokud zpevníme obranu a budeme se držet taktických pokynů, můžeme myslet na výhru,“ dodal Miroslav Šnajdr.