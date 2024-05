Kapitán Energie Jiří Černoch si vystřihne premiéru na půlmaratonu

Loni bojoval na mistrovství světa v hokeji. Letos fandí u televize. Kapitán HC Energie Karlovy Vary Jiří Černoch ale stíhá pracovat i na své fyzičce. V rámci tréninku se nyní zapojí do Mattoni Karlovy Vary Running Festival 2024, kde poběží svůj vůbec první půlmaraton. „Nejvíce sem v rámci tréninku uběhl deset kilometrů. Nejsem žádný závodník, chci to v sobotu užít. Věřím, že to zvládnu,“ říká hokejový reprezentant.

Jiří Černoch, kapitán HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap