Máte za sebou úspěšnou sezonu. Ve své soutěži jste jasně dominovali, jak byste ji hodnotil?

Sezóna nám vyšla opravdu parádně. Ještě na začátku jsme nikdo nevěřili, že by se nám podařilo probojovat se do baráže o extraligu. Musím vyzdvihnout už předsezónní soustředění, kde nás trenéři připravili fantasticky jak po fyzické, tak i po taktické stránce. Už po prvních několika utkáních jsme ukázali, jak se s námi musí počítat do závěrečných bojů o první příčku. Až na dvě zakolísání proti Orionu Praha jsme neprohráli a to nám dodalo potřebnou sebedůvěru. Porazili jsme několik opravdu silných soupeřů, jako Kladno nebo Budějovice. Sbírali jsme zkušenosti, které nám pak pomohly projít baráží bez ztráty bodu. Myslím, že lepší sezónu v našem klubu juniorka ještě nepředvedla. Takže budu mluvit za všechny, když zhodnotím tuhle sezónu jako nejlepší, jaká mohla být.

Jako bonus jste přidali triumf v baráži o postup do extraligy, když jste ji projeli bez ztráty kytičky, jak jste to viděl vy?

Baráž byla úplně snová. Musím se přiznat, že už po prvním zvládnutém utkání s Benátkami jsem náš tým viděl v extralize. Hráli jsme výborně jako tým. Tomu také odpovídají výsledky. Naši soupeři měli obrovský problém dostat se přes naši obranu na síti, a když už ano, tak se jim míče vracely nechytatelně zpět na hlavu. Celou baráž jsem si hodně užil a doufám, že kluci taky.

V čem byl rozdíl mezi týmy a jak vám pomohli hráči z A-týmu?

Jednoznačně chuť po vítězství a taková ta týmovost. I přesto, že tam týmy z Kojetína a Velkého Meziříčí měly početné davy fanoušků, nedokázaly té jejich energie využít. Nemohu však říct, že my bychom neměli nejlepší fanoušky v celé tělocvičně. Rodiče Tomáše Petráka a Martina Fišera nás přijeli povzbudit přes celou republiku a za to jim patří obrovský dík. A kýbl místo bubnu nám bohatě stačil. Džáva s Lukášem nám pomohli už v průběhu sezóny a jejich přehled a volejbalový umění jsou neskutečný. Přidali nám do hry nějakou tu přidanou hodnotu a my se na vítězství nikdy tolik nenadřeli. V baráži nás oba donutili předvádět nadstandardní výkony a předali mně osobně hned několik výborných postřehů a zkušeností.

Kdo byl podle vás nejlepším hráčem sezony?

Já (smích). No to je strašně těžké říct. V každém zápase to bylo jiné. Na začátku sezóny zářil náš univerzál Kuba Karpíšek. Potom nás v těžkých chvílích podržel benjamínek Tomáš Houda. Pochvala určitě patří i Martinu Fišerovi, který změnil kvůli zranění prstů před baráží post z nahrávky na univerzála a zvládl to víc než dobře. Všichni hráči na lavičce nás celou sezónu podporovali a využili každé šance, kdy mohli zasáhnout do zápasů. Největší srdcař Viky Skořepa, pak Pavel Bubelini, Martin Bárta, Filip Štěpán, Jirka Škubal a Radek Drahokoupil. Na liberu byl hlavně v druhé půli sezóny fantastický Tomáš Petrák. A myslím, že takovým talismanem našeho týmu se stal Tom Kubálek, který nastolil nový trend blokování hlavou. Džáva s Lukynem byli samozřejmě fantastičtí, takže vybrat jen jednoho je opravdu obtížné.

Extraliga je určitě velký závazek, jak to vnímáte?

Moc se nad tím snažím nevzrušovat, protože vlastně vůbec nevím, jak to bude. Je to na vedení a na trenérech. My budeme na extra připraveni. Uvidíme.