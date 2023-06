Karlovarská dvojnásobná míle zahájí v lázeňském městě dostihovou sezonu

Redakce

/DOSTIHY/ Milovníci dostihů by měli řádně zbystřit. V neděli 18. června bude zahájena 124. dostihová sezona v Karlových Varech, o což se postará 95. Karlovarská dvojnásobná míle. V nedělním odpoledni, se tak po zimní přestávce do areálu Hipodromu Holoubek navrátí dostihové dění. Nabídce sedmi rovinových dostihů na úvod 124. sezóny dominuje jedna z místních specialit, a to 95. ročník Karlovarské dvojnásobné míle.

Karlovarská dvojnásobná míle zahájí v lázeňském městě dostihovou sezonu. | Foto: Marcela Kozová