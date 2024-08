Suverénní vítězka 79. Oaks Fine Anyway.

V 79. OAKS HOLDINGU RABBIT CZ (Listed, 2 400 metrů) se suverénním způsobem prosadila favorizovaná Fine Anyway, kterou pro žokeje Tomáše Lukáška nasedlala trenérka Ingrid Janáčková Koplíková. Lepší z dvojice svěřenkyň trenéra V. Luky byla v cíli druhá Eskadra Hero (žokej A. Florian), její kolegyně Our Last Angel ježděná trenérovým synem Matyášem doběhla jako pátá, za hnědkou La Tour Du Bois (žokej M. Srnec) a Quierou (žokej J.Chaloupka).

Ve znamení plnokrevného dorostu se odehrála jedničková 45. Cena MASISE - RENOMIA AGRO. Počátky této důležité zkoušky dvouletých plnokrevníků spadají do 80. let minulého století. Tentokrát se na trať dlouhou 1 200 metrů vydalo pět klisen a tři hřebci. Silným závěrem se prosadila svěřenkyně trenérky H. Vocáskové Lada (žokej T. Lukášek), která i po svém druhém životním startu zůstává neporažena. Po boji o hlavu odolala útoku mocně dotírající Eternitys Grey (žokej M. Srnec), třetí místo uhájila slovenská Loch Swan (žokej M. Laube).

Pěknou podívanou nabídl i třetí vrchol nedělního odpoledne. V tradiční 36. LÁZEŇSKÉ MÍLI MIKROP ČEBÍN a.s. (II.kat., 1 600 metrů), jejíž historie sahá do třicátých let minulého století, obhajoval své prvenství z minulého roku Zaukhan, ale na lepší, než čtvrté místo tentokrát nedosáhl. Prosadil se favorit, tuzemský rodák Discovery Day (žokej P. Foret) před Melandrosem (žokej V. Korečková) a Matellem (žokej M. Laube).

V úvodním dostihu dosáhla prvenstvím s Perfect Kordulou jubilejního 250. jezdeckého triumfu Martina Havelková. Čtyřnásobný český šampion Jaromír Šafář se po roce radoval z karlovarského vítězství ve dvoukilometrovém dostihu s tříletým hnědákem Rabbit Saddexem. Prvního životního vítězství se dočkala čtyřletá hnědka Miura (am. M. Luka), která táhlým finišem udolala dlouho vedoucího River Dawna (am. K. Bílková).

Autorka: Marcela Kozová