/DOSTIHY/ Nedělní odpoledne na karlovarském Hipodromu Holoubek bude patřit tříletým a starším vytrvalcům. Hlavním bodem sedmidílného rovinového programu bude dvojková Cena Mediag PB s.r.o.

Vignetta (na snímku) bude v hlavním dostihu v Karlových Varech reprezentovat český chov. | Foto: Ilustrační foto: Marcela Kozová

Výhodu znalosti karlovarské dráhy by měl k nejlepšímu umístění využít Vert Liberte (ž. P. Foret), duo tuzemských odchovanců Vévoda (ž. J. Andrésová) a premiantka loňského Oaks Vignetta (ž. A. Florian), dvojkoví vítězové Culihrach (ž. M. Havelková) a Mes Ailes (ž. V. Korečková), čtvrtý z Ceny města Karlovy Vary American Charlie (ž. M. Zatloukal) nebo pátá z Letní ceny klisen Pleione (am. T. Roman). Výzvou pro sázející je dodatečně hlášený Well Prepared (ž. J. Chaloupka) i dvě nové tváře na našem území, zástupci nejmladšího ročníku Norton (ž. D. Liška) a Sir Westminster (L. Fialová).

Poslední slovo v karlovarské termínové listině každoročně mívali dvouletí. Letos byla bohužel Cena zimní královny přesunuta na pardubické závodiště, přesto se nejmladší generace divákům představí, a to hned v úvodu.

Dvě želízka v ohni bude mít na startu trenér Kalčík. Obě jeho klisny Leonarda (A. Plimlová) a Claudine (ž. J. Andrésová) už mají v nohách premiérový start s výborným výkonem. Trenér Luka posílá do dostihu dlouhého jednu míli duo debutantů Peakside Girl (L. Fialová) a Heather Macleod (S. Laubeová).

Napínavou podívanou slibuje Memoriál Václava Kučery. Handicap páté kategorie na distanci 1.400 m připomene památku čtyřnásobného šampióna československých jezdců na proutěných překážkách, který v 70. letech minulého století úzce spolupracoval s trenérem Ivanem Janatkou. S jeho svěřenci, především s Metropolem, Felicií a Pastelem, slavil úspěchy na rovinách i na překážkách mezinárodní úrovně.

V posledních letech na zdejší dráze působil jako pomocný startér. Váhový rozdíl mezi nejvíce zatíženým Launch Zonem (am. T. Roman) a nejméně zatíženou Yarmillou (ž. M. Havelková) činí 11,5 kg. Šance u všech deseti startujících se tím výrazně vyrovnávají.

Nejkratším dostihem nedělního odpoledne bude závěrečná kilometrová Cena společnosti Tipsport, kde by mohl využít dobré aktuální formy i výhodné váhy Vi Fi (am. T. Roman). K jeho největším vyzyvatelům patří Has D´Emra (A. Plimlová) či Rabbit Garswood (ž. D. Liška).

Přímý přenos celého mítinku můžete sledovat také na stránkách internetové televize EquiTv.

Program, neděle, 20. srpna:

14.00 Cena EBF STALLIONS (III. kategorie, 1.600 m, dvouletí); 14.30 Cena CONSEQ hřebčína DARHORSE (IV. kategorie, 1.600 m); 15.00 Cena společnosti TIPSPORT (III. kategorie, 1.600 m); 15.30 Cena MEDIAG PB s.r.o. (II. kategorie, 2.400 m); 16.00 Memoriál Václava Kučery (V. kategorie, 1.400 m); 16.30 Cena společnosti AQUATHERM (III. kategorie, 2.000 m); 17.00 Cena SPOLEČNOSTI TIPSPORT (III. kategorie, 1.000 m).

Marcela Kozová