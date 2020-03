„Příbram byla tentokrát lepším týmem, my jsme byli na palubovce příliš nervózní,“ uznával s odstupem času karlovarský trenér Jiří Novák překvapivý domácí kolaps.

Pro barvy Karlových Varů to tak byla třetí prohra během osmi dní. „Od semifinále Českého poháru nám nejde servis, jsou to spojené nádoby s psychickým rozpoložením týmu,“ narážel Novák na servis, který patřil k ozdobám jeho týmu a který je v posledních duelech nepřítel číslo jedna v podání jeho týmu.

„Zkusíme všichni hledat cestu, jak z této situace ven. Nejlepším lékem je se vrátit na vítěznou vlnu,“ přemítal karlovarský trenér, jak z herní a hlavně výsledkové mizérie ven.

„Tréninková morálka je výborná, to je základ. Jen se nám musí podařit ji přenést i do zápasů,“ přemítal kouč Karlových Varů, jak ukončit nepříznivou bilanci.

Na smutnění však není žádný čas, Karlovarsko opět musí rychle zvednout hlavu a rychle přepnout na mezinárodní volejbalový mód.

Již ve středu, tedy 4. března, čeká volejbalisty z lázeňského města další důležitá bitva, a to v rámci odvetného souboje v CEV Challenge Cupu – Vyzývacím poháru, kdy do Karlových Varů dorazí turecká Ankara. Ta bude chtít proměnit ve městě minerálních pramenů postupový mečbol, jelikož v prvním utkání Karlovarsko prohrálo v Turecku 0:3 na sety. A co utkání ukázalo?

„Že jde o kvalitní tým, který se na krajních postech spoléhá na hráče z ciziny s velice rychlou nahrávkou od tureckého reprezentačního nahrávače,“ prozradil své poznatky z první čtvrtfinálové bitvy Novák.

Karlovarsko tak před sebou má hodně trnitou a náročnou cestu za postupem do semifinále evropského poháru. „Budeme muset vyhrát zápas za tři body a ještě zlatý set, což bude velmi těžký oříšek,“ dobře ví Novák. Karlovarsko tak bude bojovat od 18 hodin v hale míčových sportů o volejbalový zázrak, jelikož trumfy drží v rukou Ankara.