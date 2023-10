Karlovarsko bude slavit. Ve velkém stylu. Každý si přijde na své, říká Hudeček

/VOLEJBAL/ Velká sláva je nachystána v sobotu 21. října od 17.00 hodin v karlovarské hale míčových sportů. A není divu. VK ČEZ Karlovarsko totiž odšpuntuje oslavy desetiletého výročí na extraligové mapě. A oslavný den pojali v lázeňském městě ve velkém stylu. „Letos to bude o něco slavnostnější, jelikož je to naše jubilejní desátá sezona,“ nastínil manažer Karlovarska Ondřej Hudeček, že se bude na co těšit.

Ondřej Hudeček, manažer VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko