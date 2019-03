S týmem z Moravskoslezského kraje mají hráči z lázní nepříznivou bilanci, tedy extraligovou, ve třech utkáních třikrát prohráli. Naposledy v úvodním kole čtvrtfinálové série 2:3. Což už zavání ostravským komplexem.

„Neřekl bych, že máme z Ostravy nějaký komplex. Ostravě se letos podařilo poskládat dobré družstvo. Díky tomu, že nás porazilo v základní části a mělo dobrý konec základní části, tak si momentálně hodně věří a hraje velice sebevědomě a nic nedají zadarmo. To jsme ale věděli už před začátkem série, že přes ně přejít nebude jednoduché,“ vysekl volejbalovou poklonu soupeři kapitán úřadujících mistrů z lázeňského města Ondřej Hudeček (na snímku). Toho potěšil i fakt, že i přes nepříznivý vývoj dokázalo Karlovarsko na ostravské palubovce zabrat a dokázalo během zápasu vyrovnat na 2:2.

„Moc si cením toho, že jsme se dokázali za stavu 2:1 pro soupeře vrátit do zápasu. Bohužel v tie-breaku jsme celou dobu tahali za kratší konec. Ostrava v něm zahrála lépe v obraně a na bloku,“ narážel na zlomovou zkrácenou hru, ve které Karlovarsko propadlo, a Ostrava tak dovedla zápas do vítězného konce, když vyhrála 3:2 na sety, čímž se ujala v sérii, která se hraje na tři vítězná utkání, vedení 1:0. Čtvrtfinálová série se rychle přestěhovala do lázeňského města. Druhé utkání odehrají volejbalisté Karlovarska v hale míčových sportů netradičně dnes od 18 hodin. „Budeme hrát v naší hale, kde doufám, že nás přijde podpořit v hojném počtu naše vynikající publikum. My uděláme všechno pro to, aby fanoušek odcházel domů spokojen a my odjížděli do Ostravy za vyrovnaného stavu 1:1,“ přeje si vyrovnání série kapitán.