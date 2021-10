První z nich zakončí již tuto sobotu 9. října v hale míčových sportů, kam dorazí k repríze loňského finále UNIQA extraligy českobudějovický Jihostroj.

Karlovarsko je v novém ročníku stoprocentní, když má na svém účtu za dvě výhry šest bodů. To Jihostroj odehrál prozatím jediné utkání, ve kterém bez problémů porazil Beskydy 3:0.

Fanoušci volejbalu si tak přijdou od 18.00 hodin na své, když Jihočeši dorazí do lázeňského města s touhou získat skalp úřadujícího mistra extraligy.

Uspět však budou chtít v náročném programu na domácí palubovce i hráči Karlovarska, kteří se budou chtít vítězně naladit na středeční odvetu prvního předkola Champions League, ve kterém budou hostit v hale míčových sportů od 18.00 hodin CSM Arcada Galati.

V Galati rozhodoval o vítězi tiebreak

Ve středečním podvečeru načalo Karlovarsko svou cestu za postupem do hlavní soutěže CEV Champions League. Cesta to však bude dlouhá a náročná, jelikož bude muset zvládnout tři předkola Ligy mistrů. V prvním utkání prvního předkola se představil český volejbalový šampion na palubovce rumunského Galati, tedy klubu, který od roku 2019 kraluje rumunské lize.

A to se potvrdilo i na palubovce, domácí výběr kraloval v prvním setu, když Karlovarsku dovolil uhrát pouze osmnáct bodů. To ve druhém setu Vary zlepšily hru, dostaly se do vedení, ale nakonec musely v závěru setu odvracet dva setboly, což se povedlo, a vyrovnání zajistil esem Patrik Indra.

Třetí sadu pak urvalo ve svůj prospěch Galati a v té čtvrté se dařilo pro změnu týmu ze západu Čech, který srovnal na 2:2 na sety. O vítězi nakonec musel rozhodnout tiebreak, který zvládli volejbalisté Galati.

CSM Arcada Galati – VK ČEZ Karlovarsko 3:2 (25:18, 27:29, 25:22, 19:25, 15:7). Rozhodčí: Dobrev, Adler. Diváci: 320.

Karlovarsko: Indra, Vašina, Patočka, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer (stř. Wilson, Římal).