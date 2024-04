Po pěti letech chyběli v elitní extraligové čtyřce a přes čtvrtfinále letos neprošli ani v národním poháru. Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko bilancují uplynulou sezonu a připravují půdu pro restart elitního mužstva. „Vůbec nás netěší, že jsme v této sezoně nenašli žádného nového hráče, který by si svým výkonem i vztahem ke klubu řekl o prodloužení smlouvy,“ prohlásil za vedení klubu manažer VK ČEZ Karlovarsko Ondřej Hudeček.

Ondřej Hudeček, generální manažer klubu. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

„Jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru hráčů na další rok pro nás bude touha hrát za VK Karlovarsko a touha dosáhnout úspěchu i za cenu potlačení osobních zájmů.“

V průběhu dlouhodobé části extraligy se karlovarský tým pohyboval na hraně nejlepší čtyřky a bezpečně si zajistil přímý postup do čtvrtfinále. Jenže nakonec až z pátého místa, a tím proti soupeři v play off přišel o možnost sehrát větší počet zápasů před vlastním publikem. Této výhody naopak využil Jihostroj České Budějovice, který Karlovarsko ze soutěže vyřadil.

To už vedl mužstvo Ondřej Hudeček, poté co byl odvolán australský trenér Liam Sketcher. „V této souvislosti patří velké poděkování Jakubovi Salonovi, který mi během těch dvou měsíců byl obrovskou oporou a pomocníkem v přípravách A-týmu, a Martinu Kopovi, který nám chtěl pomoci ke společnému úspěchu,“ vypočítal dočasný kouč Karlovarska.

„Dále pak prezidentovi Jakubovi Novotnému, který za mě převzal provozní agendu, Víťovi Maškovi, který se postaral o organizaci utkání, Amálce Bártové, která převzala kompletně marketing, a všem trenérům mládeže, kteří vedli mládežnické složky za moji nepřítomnosti.“

Po skončení extraligové sezony se Ondřej Hudeček vrátil zpět do svých původních funkcí manažera klubu a šéftrenéra mládeže. „Už když jsem pozici hlavního trenéra A-týmu přijal, jsem věděl, že v ní nemůžu pokračovat,“ svěřil Hudeček.

„Vedly mě k tomu zejména další mé soukromé aktivity, které se neslučovaly s tím, abych se mohl po celou sezonu věnovat na sto procent jen profesionálnímu volejbalu. Ale je mi líto, že se moje vize, se kterou jsem do toho šel, nenaplnila, a tak zbývá jen poučit se z chyb a do nadcházející sezony jít o to silnější a využít této zkušenosti ve prospěch klubu a výsledku.“

Vedení Volejbalového klubu ČEZ Karlovarsko teď intenzivně pracuje na sestavování nového kádru pro příští ročník extraligy mužů v čele s postem hlavního trenéra. „Složení realizačního týmu a hráčské posily budeme postupně zveřejňovat na našich sociálních sítích, a věřím, že karlovarský fanoušek z toho bude mít radost a že se může těšit na úspěšnou sezonu 2024/25,“ poznamenal Hudeček a zdůraznil vlastnosti, bez kterých se členové realizačního týmu ani hráči Karlovarska neobejdou: „Důslednost, pracovitost a oddanost týmu. Tato hesla budu chtít znovu nastartovat od prvního momentu, kdy A-tým přijde do míčovky!“

I po ukončení letošní extraligové cesty žije Volejbalový klub Karlovarsko bohatým sportovním a společenským životem. Ještě do začátku velkých letních prázdnin si přijdou na své volejbaloví příznivci jakéhokoli věku či výkonnostní úrovně. Klub totiž nabízí spoustu akcí, do kterých se zájemci mohou zapojit aktivně, anebo naopak v roli diváků.

„Z těch nejdůležitějších bych zmínil pořadatelství finálového turnaje extraligy kategorie do 22 let, kde budou mít fanoušci příležitost vidět naše kluky z VK Karlovarsko v boji o medaile proti těm nejlepším, co mládežnický volejbal nabízí,“ upozornil manažer Hudeček.

Pro zábavu těch nejmenších ani letos nechybí Den dětí v beachvolejbalovém areálu v Tuhnicích, turnaje barevného volejbalu nebo Karlovarské míčohraní.

„Aktivit nás tedy čeká spousty a já všechny nadšené volejbalisty zvu na naše akce a sledování našich mediálních kanálů, kde budeme zveřejňovat další horké novinky.“

Tomáš Klement