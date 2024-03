Navíc i Ústí má stále o co hrát, když by uspělo v lázeňském městě, mohlo by poskočit ve vyrovnané tabulce klidně až na desátou příčku, když by mu hrálo vše do karet. Když k tomu připočteme Karlovy Vary, které budou usilovat o elitní čtyřku, čeká fanoušky v míčovce zajímavé klání.

„Teorie je taková, že šance tu stále je, pevně věřím, že se vše odehraje podle našich představ a skončíme v první čtyřce,“ poukazoval Ihnát na bitvu mezi Českými Budějovicemi a Libercem, který bude taktéž rozhodovat, o tom, jestli Vary proklouznou do elitní čtyřky.

Už před duelem s Ústím, budou Varáci vědět, jak na tom jsou, jelikož duel Jihostroje s Libercem začne v 16.00 hodin. I přesto chce Karlovarsko udělat za základní části vítěznou tečku, už jen kvůli skvělým fanouškům. „To je jisté. Celý rok s námi vydrželi, zejména, když se nám nedařilo, a za to jim patří obrovský dík, určitě se jim budeme chtít odměnit výhrou,“ doplnil závěrem slovenský reprezentant.

