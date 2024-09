Prezident klubu Jakub Novotný zdůrazňuje důležitost absolutního nasazení a týmového charakteru. „V šatně jsem hráčům řekl, že chci vidět absolutní nasazení ve všech zápasech, a to zejména u domácích. Chci vidět charakter týmu a konstruktivní řešení problémů, které přijdou,“ popsal svůj proslov k týmu prezident VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný.

Co zásadního se ve volejbalovém klubu Karlovarsko změnilo od ukončení minulé sezóny?

Změnilo se vedení klubu, které opustil Jan Meruna. Odešel jak ze spolku, tak ze servisní společnosti, ale zůstává členem klubu. Tímto bych chtěl Honzovi poděkovat za jeho obětavou práci pro klub, byl jedním ze zakladatelů. K našemu A-týmu také přišel nový trenér a výrazně se změnila i sestava týmu. Co však zůstalo, je touha vyhrávat a víra ve vlastní práci.

V nadcházející sezóně bude Karlovarsko bojovat v extralize, národním poháru i v evropském Challenge Cupu. Která z těchto soutěží má u vás prioritu?

Neřekl bych, že některá z těchto soutěží má jasnou prioritu. Nejdůležitější je samozřejmě česká extraliga, v níž se chceme vrátit na medailové pozice. Následuje Český pohár, kde, na rozdíl od předchozích let, začínáme v dřívějších kolech. Naším cílem je dostat se minimálně do semifinále. A v evropském poháru chceme projít alespoň přes jedno kolo a poté narazit na kvalitnějšího soupeře. Nemůžeme tedy říci, že by jedna soutěž měla prioritu, protože ve všech chceme uspět, stejně jako tomu bylo v minulých sezónách.

Jak se při vedení A-týmu projevuje nový kouč Stefano Mascia a jeho rukopis?

Bohužel nemohu být přítomen na každém tréninku, a tak nejsem osobou, která by to mohla zhodnotit technicky. Je však patrné daleko tvrdší vedení týmu než loni. Tým má jasně vymezené cíle, co chce a co nechce. To platí jak na hřišti, tak mimo něj. Neříkám, že všechno hned zaklapne a že všechny metody jsou správné, to ještě teď nemohu posoudit. Ale minimálně je vidět jasná vize.

Fanoušci Karlovarska jsou tradičně hladoví po úspěchu. Má vaše mužstvo na to, aby opět hrálo o extraligový titul?

V přípravě jsem neviděl naživo největší adepty na mistrovský titul, kterými jsou obhájci z Českých Budějovic a Lvi Praha, takže nemohu soudit konkurenci. Vím, že naše družstvo je poskládané tak, jak jsme to nejlépe mohli udělat v rámci finančních možností a know-how. Určitě vím, že bude lepší než loni. Zda to bude stačit na titul, to se uvidí. Liga bude mít velmi silný střed tabulky, takže každé utkání bude náročné.

Síla a kvalita sportovního týmu samozřejmě souvisí s výší klubového rozpočtu. Jaká je aktuálně stabilita klubu?

Klub je stabilní, především díky podpoře Skupiny ČEZ, města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. To jsou naši tři základní institucionální partneři, kteří klub podporují celou dobu. K tomu máme mnoho dalších partnerů, bez nichž by to také nešlo. V našem regionu to není jednoduché, zvlášť s rostoucí konkurencí. Když jsme začínali, byly tu dva až tři velké kluby, dnes je tu ambiciózní HC Energie, druhý hokejový klub, na Chebsku házenkáři a ve Varech florbalisté. Sport to obecně nemá lehké, ale my se snažíme a náš klub je stabilní.

Volejbalový klub Karlovarsko je pevně spjatý s městem a krajem. V čem spočívá podpora ze strany radnice a hejtmanství?

Jak jsem již zmínil, kraj i město jsou naši základní partneři od samotného vzniku klubu, bez nich bychom nemohli fungovat. Není to jako ve Francii nebo v jiných zemích, kde podpora z veřejných zdrojů tvoří osmdesát až devadesát procent rozpočtu volejbalového klubu. My jsme zhruba na třiceti procentech. Jedná se o dotační systém, který se liší od zahraničních, kde mohou samosprávy dávat klubu dary nebo si kupovat reklamu. Tady to nelze, někdy mi připadá, že sport je sprosté slovo. Bez partnerů, jako jsou město a kraj, bychom byli poloviční. Jsme rádi, že tyto partnery máme.

close info Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík zoom_in Jakub Novotný, prezident VK ČEZ Karlovarsko.

Během desetileté existence klubu se vám podařilo vybudovat silné zázemí pro všechny výkonnostní i věkové kategorie. Co nabízí Karlovarsko nejmladším volejbalistům?

Máme vybudovaný celý systém družstev, od minivolejbalu pro nejmenší přes všechny žákovské, kadetské a juniorské kategorie až po dospělé. Volejbal patří mezi technicky náročnější sporty, na druhou stranu je bezkontaktní, což může být výhodou, a není ani příliš drahý. Nabízíme přátelské prostředí a kvalitní tréninkový proces. Nabízíme také individuální tréninky, pořádáme turnaje a připravujeme volejbalovou akademii. Několik našich družstev již působí v extraligách svých kategorií, takže celý systém funguje velmi dobře.

Vraťme se ještě k ostře sledované extralize mužů. První domácí zápas v novém ročníku odehraje tým Karlovarska v sobotu proti ambiciózním pražským Lvům. Co jste z pozice prezidenta klubu sdělil hráčům?

V šatně jsem hráčům řekl, že chci vidět absolutní nasazení ve všech zápasech, zejména u domácích. Chci vidět charakter týmu a konstruktivní řešení problémů, které během sezóny určitě přijdou, ať už při zápasech, nebo v trénincích. Zdůraznil jsem, že tým máme kvalitní a je potřeba to ukázat. Připomněl jsem hráčům trpělivost, kterou budou potřebovat, protože ne vše půjde hned. A fanouškům mohu za náš tým vzkázat, že se určitě budeme snažit, abychom nikomu nic nedali zadarmo.