Karlovy Vary – Čekání na zisk prvního setu v prestižní Champion League CEV v podání VK ČEZ Karlovarsko i nadále pokračuje.

Volejbal. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

I když tentokrát k tomu měli svěřenci trenéra Jiřího Nováka hodně blízko. Nakonec na palubovce favorizované Modeny klub ze západu Čech prohrál 0:3 na sety.

V prvním setu šla do vedení podle volejbalových prognóz italská Modena. Karlovarský výběr však nesložil zbraně a dokázal vývoj setu obrátit ve svůj prospěch, dvakrát. Ve vyrovnaném setu nakonec urvala první bod v dramatické koncovce Modena, která za stavu 23:22 využila v jeho závěru druhý setbol.

I ve druhém setu Karlovarsko volejbalově kousalo, když se musely mít hvězdy v dresu Modeny řádně na pozoru, i přesto nakonec dokázali domácí hráči dovést i druhý set do vítězného konce, a tím šli do vedení 2:0 na sety.

Ve třetím setu se již plně projevila volejbalová síla italské Modeny, která dovedla utkání po zisku třetího setu do vítězného konce a na účet si připsala ve skupině B druhé vítězství.

Karlovarsko pak čeká v rámci 4. kola Ligy mistrů další výjezd do Itálie, kde se střetne ve středu 31. ledna od 20.30 hodin s lídrem béčkové skupiny Lube Civitanova.

Azimut Modena – Karlovarsko 3:0 (26:24, 25:22, 25:17). Rozhodčí: Vinaljev, Murulo. Diváci: 3500.

VK ČEZ Karlovarsko: Vašina, Patočka, Penrose, Zmrhal, Beer, Van Haarlem, Pfeffer (stř. Rejlek, Hudeček, Džavoronok, O'Dea, Houda). Trenér: Novák.