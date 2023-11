/VOLEJBAL/ Volejbalisté Karlovarska po dvou prohrách v řadě urvali důležité vítězství. V hale míčových sportů porazili ve vloženém 13. kole UNIQA extraligy silný Liberec 3:1 na sety. V sobotu 11. listopadu čeká hráče z lázní od 18.00 hodin domácí duel s Českými Budějovicemi, se kterými zakončí domácí trojblok.

Karlovarsko uspělo v bitvě s Libercem, bralo výhru 3:1. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

Karlovarští volejbalisté vstoupili do úvodní sady velmi dobře, když si postupně vytvořili čtyřbodový náskok 7:3. Karlovarsko následně navýšilo své vedení na 9:4, čímž donutili hostujícího trenéra k oddechovému času. Ale ani to Liberci nepomohlo, když Karlovarsko kontrolovalo hru nejen v poli, ale i na síti, čímž navýšilo své vedení na 12:5. Když poté poslal Jakub Ihnát parádní trefou Vary na rozdíl osmi bodů 14:7, nevypadalo to s hosty vůbec dobře.

Postupně totiž navýšily Karlovy Vary vedení na desetibodový rozdíl, když na 19:9 upravil ukazatel skóre úspěšným blokem Thomas Carmody,čímž donutil kouče Liberce, k druhému oddechovému času. Závěr setu však patřil opět domácím volejbalistům, kteří sice první setbol nevyužili, ale poté selhal na servisu Lukas Demar, čímž ukončil první sadu, kterou ovládlo Karlovarsko v poměru 25:13.

I druhou sadu načali lépe domácí, kteří šli po přímém bodu z rukou Mareliće do vedení 2:2. Poté donutil k oddechovému času trenéra hostů nahrávač Karlovarska Wessel Keemink, který navýšil vedení domácích na 7:3. Liberec poté dokázal snížit na rozdíl dvou bodů 8:10. Karlovarsko však opět bodově zabralo, kdy profitovalo z volejbalového umu Matěj Pastrňáka a Jakuba Ihnáta.

Slovenský hráč ve službách Varů pak donutil přímým bodem z podání ke druhému oddechovému času trenéra Liberce, kdy tým z lázní soupeři odskočil na 15:12. Hosté však postupně vedení domácích vymazali a srovnali na 19:19, kdy si první oddechový čas v utkání vybral karlovarský trenér Liam Sketcher. Liberec šel v duelu poprvé do vedení za stavu 21:20. V dramatické koncovce Liberec proměnil třetí setbol a po výhře 27:25 srovnal na 1:1 na sety.

V první polovině třetí sady se oba týmy střídaly ve vedení, ale do druhé poloviny šly Vary s čtyřbodovým vedením 14:12. Karlovarsko táhl v závěru setu svými bodovými zisky Ihnát, a když se k němu v koncovce setu přidal Éder, urval tým z lázeňského města druhý set v poměru 25:20. I čtvrtý set přinesl v hale míčových sportů v jeho úvodu vyrovnanou partii, když byl stav nerozhodný 7:7. Následně šli volejbalisté Varů do vedení 11:8, kdy se blýskl přímým bodem z podání nejen Marelić, ale po něm také Baláž. To Karlovarsko bodově nakoplo, když následně odskočilo Liberci na 21:13. Závěr setu pak přetavily Karlovy Vary ve vítězství 25:15.

