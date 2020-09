I druhé utkání v rámci Velké ceny porcelánu přetavili volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko pod taktovkou trenéra Jiřího Nováka ve vítězství.

VK ČEZ Karlovarsko | Foto: Deník

A to bylo hodně cenné, když Vary porazily českobudějovický Jihostroj 3:0 na sety. Jihočeši dorazili do lázeňského města i s exkarlovarskými hráči Filipem Rejlkem a Markem Zmrhalem v sestavě, ale ani to jim na lepší výsledek nestačilo. Díky druhému vítězství tak Karlovarsko pošilhává po vítězné trofeji, zbývá mu dohrát pouze závěrečný duel, ve kterém se střetne se slovenskou Myjavou. Samotné utkání přineslo velmi kvalitní volejbalovou podívanou, kdy si oba týmy nedarovaly ani jeden míč. První set nakonec ovládli hráči Karlových Varů, kteří zvítězili v poměru 25:22. To ve druhém setu byla v hale míčových sportů na programu dramatická koncovka, kterou přetavili v druhý bod hráči Karlovarska. I třetí set opanovali hráči Varů, když dovolili soupeři uhrát pouze šestnáct bodů, a dokráčeli tak k cennému skalpu.