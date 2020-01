K tomu můžeme připočíst i úspěšná vystoupení v extraligových soutěžích juniorů či kadetů. Pozadu však nezůstává ani rezerva Karlovarska ve druhé lize nebo volejbalové naděje v žákovských kategoriích. Nejen o tom jsme si povídali s prezidentem klubu Jakubem Novotným.

Do nové sezony vlétl extraligový A-tým Karlovarska doslova raketově, v základní části soutěže vévodí tabulce s čtyřbodovým náskokem před Českými Budějovicemi, když na kontě má po třinácti vystoupeních jedenáct výher a pouze dvě prohry. Do nového roku tak bude vstupovat z pozice lídra extraligy, určitě tak musí panovat spokojenost, souhlasíte?

Spokojenost ano, ale hlavně pocit zodpovědnosti a opatrnosti. Je fajn být nahoře, zvláště v tak vyrovnané lize jako letos. O to třeba více musíme pracovat a myslet na to, abychom nesjeli dolů. Vždyť stačí trochu zaváhat a hned je možné prohrát i s týmem, který je třeba osmý, v tom se liga velmi změnila a je to dobře.

Právě A-tým prošel před startem nového ročníku malou rekonstrukcí, když do lázní zamířilo hned několik zkušených volejbalistů v čele s Lukášem Ticháčkem, které pak doplnilo nadějné mládí, především z karlovarské líhně…

O Lukáše Ticháčka jsem hodně stál. Znám ho, sám jsem s ním hrál ještě v české reprezentaci, jsem rád, že si nás vybral.

Karlovarsko však je řádně vidět i na mezinárodní scéně, když v rámci CEV Challenge Cupu – Vyzývacího poháru se probojovalo už do osmifinále…

Evropský pohár jedeme jako každý rok naplno. I když pak s každým postupem řešíme finance. Pomáhá nám ČEZ, s Minskem pomohla Penta, teď opět hledáme partnera, přeci jen reprezentujeme region v zahraničí.

Naopak hodně napilno má ve II. lize rezerva Karlovarska, která se drží ve vyrovnané tabulce na 8. příčce, když ji vesměs posilují pravidelně hráči, kteří nejsou herně vytíženi v extraligovém A-týmu…

Rezerva je plně v rukou Víti Maška, my pouze chceme, aby se tam ´ohrávali´ naši mladí hráči, kteří třeba nedostanou tolik příležitostí v áčku, což platí i pro odchovance Houdu, Petráka, Fišera či Stefanoviče.

Úspěšnou premiéru za sebou mají i junioři, kteří se drží v extralize na skvělém čtvrtém místě. Zkušenosti sbírají v nejvyšší soutěži i extraligoví kadeti, kteří si novou soutěž teprve osahávají. Opomenout bychom neměli ani výběry žáků či minivolejbal, kde vyrůstají nové volejbalové naděje…

My samozřejmě nemáme a nikdy mít nebudeme takovou základnu mládeže jako v Praze nebo Brně, ale snažíme se. Máme nově obě extraligy, juniorů i kadetů. Junioři mají dobrý ročník, když jsou v horní polovině extraligové tabulky. Spíše už nyní řešíme, co dál, co za rok. Kadeti se naopak rozkoukávají a tam je třeba čas. Mladší kluky jsme teď vyslali se otlouct i na velký mezinárodní turnaj do Prahy. Sháníme i trenéra pro doplnění štábu. Potřebujeme posílit ještě přípravku, naopak se nám pěkně rozjeli žáci. Vše je samozřejmě zase o penězích, ale máme snahu pracovat s mladými, už jen kvůli tomu, aby zůstávali u sportu.

V neposlední řadě je zapotřebí vyzvednout fanoušky, kteří již několik sezon patří k nejlepším v extralize, jak si jejich přízně a podpory vážíte?

Fanoušci byli v roce 2019 zase skvělí, máme skoro stále plno nebo skoro plno. A to jsme závěr minulé sezony neměli úplně super, každopádně bych jim všem chtěl moc poděkovat za podporu.

Před sebou máte doslova nabitý rok 2020. Od vystoupení v Českém poháru přes extraligu a blížící se play-off až po osmifinále Challenge Cupu. S jakými cíli budete vstupovat do dvou dvacítek?

Cíle od vedení jsou jasné. Chceme medaili v extralize mužů, chceme dojít co nejdále v Evropském poháru. Dále chceme co nejlepší výsledek v extralize juniorů a udržet se v extralize kadetů. Chceme, aby se všichni bavili volejbalem, ale zároveň aby trenéři zlepšovali svá družstva. Pokud pak hráči A-týmu budou chtít více, to už necháme na nich.

Co byste popřál nejen fanouškům za VK ČEZ Karlovarsko do roku 2020?

Přeji všem hlavně hodně zdraví, to je nejdůležitější, to ostatní přijde samo.