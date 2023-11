Úspěšná tečka. Volejbalisté Karlovarska udělali o víkendu vítěznou tečku za domácím trojblokem. Během osmi dní totiž odehráli v hale míčových sportů v rámci volejbalové extraligy tři náročná utkání. Bilance? Dvě výhry a jedna prohra. Naposledy dostaly za vyučenou v lázeňském městě České Budějovice, které dorazily do lázeňského města s nálepkou favorita. Karlovarsko prokázalo stoupající formu, když své fanoušky potěšilo výhrou 3:0 na sety, čímž se v tabulce posunulo již na pátou příčku.

VK ČEZ Karlovarsko. Ilustrační foto. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

„Obrovská spokojenost. Doma tři body, 3:0 s Budějovicemi je super,“ nešetřil s úsměvy po cenném vítězství kapitán Varů Daniel Pfeffer. A měl k tomu řádný důvod. První set sice rozehráli lépe hosté z jihu Čech, ale karlovarský výběr se postupně propracoval do vedení. Jihostroj dokázal držet s Karlovarskem krok pouze do stavu 13:13.

Poté zaúřadoval na palubovce univerzál Matěj Pastrňák, který navrátil Varům vedení a za stavu 15:13 donutil Wessel Keemink úspěšným blokem hostujícího trenéra k oddechovému času. Ale ani to Budějovicím nepomohlo. Karlovarsko úřadovalo nejen v poli, ale také na síti, čímž si postupně vytvořilo několikabodový náskok.

V koncovce setu sice hosté odvrátili dva setboly, ale úspěšnou tečku za ním udělal v podobě pětadvacátého bodu Pastrňák, který uzavřel set na 25:21 pro Vary. Do druhé sady vkročil sice lépe Jihostroj, ale Karlovarsko brzo opět převzalo otěže setu do svých rukou. Budějovice vydržely konkurovat Varům pouze do stavu 10:10.

Posléze šel tým z lázní do vedení 17:11, kdy se blýskl přímým bodem z podání Keemink. Závěr druhého setu však přinesl sérii šesti pokažených servisů, po třech na obou stranách. Nakonec set uzavřel úspěšným blokem Thomas Carmody, který zajistil Karlovarsku po výhře 25:19 vedení 2:1 na sety.

„Myslím si, že jsme byli lepší v tom, že jsme je dobře bránili po ose na síti a v obraně a nedělali jsme chyby,“ narážel Pfeffer na klíčové artributy, které hrály ve prospěch Varů. Rozjeté Vary pokračovaly ve skvělém výkonu i ve třetím setu, který přetavily ve svou exhibici. Za stavu 14:4, kdy na desetibodový rozdíl zvýšil karlovarský mladíček Pastrňák, si hosté vybrali již druhý oddechový čas.

Vary zakončí domácí trojboj s Jihostrojem. Nebude to snadné, tuší Keemink

Ale ani to nedokázalo rozjetý karlovarský vlak zastavit, kdy výběr z lázní začal Jihočechům sázet jeden bod za druhým. Následně protočil karlovarský kouč Liam Sketcher kompletně celou lavičku, která se mu odvděčila skvělým výkonem. První bod při svém prvním startu zaznamenal v extralize univerzál Filip Houda, který zvyšoval na 24:11. Tečku za duelem pak udělal hostující Balabanov, který neuspěl v útočném snažení, čímž Vary ovládly třetí sadu v poměru 25:11.

„Budějovice dělaly chyby za nás a o tom to celé bylo. Bylo to také o tom, že jsme byli trochu více kompaktnější,“ doplnil kapitán Varů k třetí výhře Karlovarska v extralize.