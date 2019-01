Karlovy Vary – Champions League? Špičkové kluby, špičkoví hráči! „Těšíme se. Čekají nás zápasy s volejbalovými giganty,“ narážel Jakub Novotný, šéf VK ČEZ Karlovarsko, na hvězdné týmy, které v Lize mistrů jsou.

Po vítězství v UNIQA extralize mužů nad Zlínem 3:0, čeká ve středu 21. listopadu od 18.00 hodin VK ČEZ Karlovarsko premiérové vystoupení v prestižní Lize mistrů v polské Zakse. | Foto: Deník / Daniel Seifert

A není divu. Karlovarsko se ve své krátké historii zapsalo tučným písmem na mezinárodní volejbalovou mapu a teď před sebou má volejbalový svátek, když ho čeká premiérové vystoupení v hvězdné Champions League. Jenže vše mohlo být zcela jinak, když účast v základní skupině hvězdné Ligy mistrů nebyla stoprocentní a ve vzduchu visela i překvapivě kvalifikace. Nakonec vše dobře dopadlo.

„Změna nás zaskočila, měli jsme už vše připravené na základní skupinu Ligy mistrů. Hlavně jsme měli pohromadě asi sedmdesát procent rozpočtu, takže jsme byli hodně zklamáni, proto jsem rád, že se s přispěním šéfa CEV Alexandera Boričiče podařilo situaci zvládnout, a děkuji všem partnerům, kteří nás v té nejistotě podpořili,“ vracel se Novotný s velkými díky zpět v čase za volejbalovou nejistotou v prestižní soutěži.

Ve volejbalové Lize mistrů si mohli karlovarští volejbalisté těžko vybírat z volejbalových gigantů, nakonec jim los dodal do skupiny B opravdové lahůdky v čele s italskými favority Civitanovou a Modenou či sedminásobným mistrem Polska Kedzierzyn-Kožle. „Favorité určitě nejsme, máme hodně těžkou skupinu,“ přemítal Novotný. „Přál jsem si aspoň jeden hratelný tým. V Lize mistrů si však nemůžete vybírat, jsou v ní pouze špičkové týmy, i přesto se s některými dá hrát přeci jen více než s těmi, co jsme dostali. Navíc postupuje jen jeden, nebo maximálně dva, takže do toho půjdou všechny týmy naplno. Na druhou stranu uvidíme, rozhodne se na palubovce,“ vypočítával šéf Karlovarska.

Karlovarsko oproti svým soupeřům vstoupí do Ligy mistrů s nejnižším rozpočtem. „Například Lube má rozpočet kolem osmi milionů eur, my jsme na částce kolem deseti milionů korun. Plus náklady na soutěž jako takovou, přibližně 2,5 milionu korun. Hráč jako Zaytsev má plat větší než rozpočet celého našeho klubu,“ přiblížil finanční rozdíly mezi kluby Novotný.

Západočeši se však svých soupeřů nebojí, je to pro ně velká výzva. „O to víc bych chtěl, aby naši hráči ukázali na palubovce, že jen o penězích to není,“ přeje si Novotný. Lázeňské město si tak užije atmosféru nejvyššího kalibru, čímž volejbalová Liga mistrů bezesporu je, poprvé.

„Chceme představit lidem TOP soutěž, chceme dostat co nejvíce lidí do haly, chceme se postavit těm nejlepším a dát jim zabrat. A i když si uvědomuji ekonomickou a sportovní realitu, tak stále chci vyhrávat, jinak bych to nedělal,“ poukazoval Novotný.

Karlovarsko vstoupí do hvězdné soutěže v roli nováčka, což by pro něj mohla být i menší výhoda, když ho zkušenější soupeři mohou přece jen podcenit.

„To se asi stát může, ale moc bych to neočekával. Vzhledem právě k postupovému klíči do play-off soutěže všichni budou potřebovat mít co nejlepší skóre s námi, papírovým outsiderem. Náš úkol bude jim to zkomplikovat co nejvíce, když někoho porazíme, bude to super,“ míní Novotný.

Karlovarští volejbalisté v rámci Ligy mistrů opustí svou míčovku a své duely odehrají kousek od ní, v Realistic Areně. „Pro nás to znamenalo starosti a práci navíc. Reglement říká, že kapacita na Ligu mistrů musí být minimálně 3500 míst. Přitom 2000 by bylo až dost a bylo by vyprodáno. Tajně doufáme, že na nás lidi přijdou, a budeme se jim snažit celou soutěž i akci zpropagovat,“ doufá v důležitou podporu karlovarských fanoušků Novotný.

Právě na ni bude karlovarský klub při domácích vystoupeních v Champions League hodně spoléhat.

„Chtěl bych všechny poprosit, jak naše fanoušky, tak fanoušky hokejistů a další, ať nám pomohou tu halu v prosinci a únoru zaplnit,“ vzkazuje nejen fanouškům volejbalu Novotný.

Pro fanoušky nachystalo Karlovarsko novinku, když si budou moci zakoupit vstupenky na Ligy mistrů v předprodeji. „Fanoušci si budou moci zajistit vstupenky poprvé v síti Ticketportal a zároveň budeme prodávat lístky u nás v hale míčových sportů. První zápas doma hrajeme až 19. prosince, takže vše včas uveřejníme na našem webu,“ dodal závěrem k Lize mistrů Jakub Novotný.

Zaksa Kedzierzyn-Kožle

Založení klubu: 1947

Úspěchy v domácí lize: 7 titulů (naposledy 2017), 5 účastí ve finále

Mezinárodní úspěchy: bronz v Lize mistrů 2003, finále Poháru CEV 2011

Česká stopa: V dresu Kedzierzyn-Kožle odehrál dvě sezony univerzál Jakub Novotný, současný předseda VK ČEZ Karlovarsko.

Zajímavost: Prezidentem klubu je bývalý špičkový hráč polské reprezentace, vicemistr světa Sebastian Šwiderski, který se v sezoně 2005/06 potkal s Jakubem Novotným v italské Perugii.