„Pokusíme se navázat na náš první domácí zápas se Civitanovou, kdy jsme hráli odvážně a hodně bojovně,“ prohlásil trenér VK ČEZ Karlovarsko Jiří Novák.

Elitní polský tým drží v konkurenci italských favoritů Civitanovy a Modeny druhé místo v tabulce základní skupiny Ligy mistrů. Čeští šampioni jsou bez bodu poslední.

„Hráčům ale nemám příliš co vytknout,“ hodnotil kouč Novák. „Ve všech čtyřech zápasech jsem s nimi byl většinou spokojený, tým odevzdal všechno, co umí, ale bohužel to proti soupeřům nestačilo.“

Oběma soupeřům se v posledních týdnech daří na domácí scéně. Volejbalisté Karlovarska vyhráli v extralize či v národním poháru čtyřikrát v řadě, tým Kedzierzyn-Kožle drží neporazitelnost od začátku polské ligy, ovládl všech šestnáct dosavadních zápasů a soutěž vede propastným rozdílem devíti bodů.

„Naší ambicí je uhrát maximum,“ pokračoval trenér. „Jestli to bude jeden set, dva sety, anebo zápas, to se nedá odhadnout. Soupeř hraje pořád ještě o postup do play-off, takže do toho půjde na sto procent.“

České volejbalové mistry čekají v následujících jedenácti dnech bitvy ve třech různých soutěžích. Kromě Ligy mistrů bojují v domácí extralize i o medaile v národním poháru.

„Trochu nám chybí kvalitní trénink,“ uvedl trenér Novák. „Hráči jsou zahlceni videi s přípravou na soupeře, neustále měníme balony, cestujeme, ale na to se nevymlouváme, všichni jsme věděli, do čeho jdeme. Jsme na to připraveni.“

Zápas Ligy mistrů mezi Karlovarskem a polským týmem ZAKSA Kedzierzyn-Kožle se odehraje dnes v Realistic Areně od 18 hodin.



Tomáš Klement