/VOLEJBAL/ Karlovarsko o víkendu vstoupí do své desáté sezony mezi extraligovou elitou. Co přejí klubu v další dekádě hráči, kteří prošli během devíti let právě karlovarským klubem?

VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: Daniel Seifert

Filip Rejlek: Přeji další úspěšné sezony, ať se daří jako doposud! Klub si další úspěchy zaslouží za skvělou práci.

Michal Sukuba: Chtěl bych Karlovarsku do dalších úspěšných let popřát hodně zdraví halu narvanou skvělými fanoušky, ať se podaří vrátit titul, kam patří a rozšíří tím sbírku klubových trofejí.

Michal Kriško: Rád bych popřál všechno nejlepší k 10. výročí, a ať jsou následující léta minimálně tak úspěšná jako do teď. Zároveň bych rád pozdravil skvělé fanoušky, kteří ke klubu neodmyslitelně patří a věřím, že budou kluky podporovat tak dobře jako do teď.

Patrik Indra: Přeji všechno nejlepší do nové sezony, ať se týmu vyhýbají zranění a přeji, aby se titul po roce vrátil zpět!

David Janků: Karlovarsku přeji hodně úspěchů do dalších let. Ať pokračuje v dobré práci, a aby se Karlovy Vary pořád držely na špičce tabulky jako do teď.

Zdeněk Málek: Přeji stejný elán a nadšení i do druhé dekády jak ze strany funkcionářů vedení partnerů dětí hráčů i diváků!

Lukáš Vašina: Chtěl bych Karlovarsku popřát jen to nejlepší do nové sezóny. Ať na Karlovarsko stále chodí diváci v takovém počtu, v jakém chodí, ne-li větším! Ať se v desetiletém výročí klubu podaří nejen vrátit titul tam, kam patří, ale také konečně vyhraje Český pohár, na který si Karlovarsko brousí zuby právě těch devět let. Doufám, že se to letos podaří! A samozřejmě, aby se všem klukům a příznivcům klubu vyhýbala všelijaká zranění a nemoci.

Lukasz Wiese: Přeji vše nejlepší do nové sezóny zkřížené prsty, aby byli všichni zdraví. Všichni fanoušci jsou s vámi. Věřím, že při tomto výročí oslaví kluci z Karlovarska titul.

Tomáš Široký: Karlovarsku musím nejprve pogratulovat k těm úžasným devíti letům, co mají za sebou. Jsem rád, že jsem mohl být součástí tohoto klubu a zároveň být podepsaný pod první úspěchy. Všem z klubu přeji, ať to dělají se stejným nadšením a radostí jako doposud. A Karlovarsku? Ať v příštích letech je minimálně stejně úspěšné, ať má pořád tak skvělé fanoušky. A hlavně mu přeji, aby vrátil titul zpět do Varů!

Marek Zmrhal: Týmu lidem, jenž se o klub starají a všem fanouškům, kteří byli vždy při nás přeji jen všechno štěstí, a aby je to hlavně bavilo a měli z volejbalu radost. Rád vzpomínám a doufám, že Karlovarsko udělá tento rok zase o něco větší ozvěnu ve volejbalovém světě.

