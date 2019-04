Kadeti udrželi extraligovou příslušnost a jako bonus přetavili svou jízdu prvoligovou soutěží a následnou úspěšnou baráží junioři, kteří postoupili premiérově mezi extraligovou smetánku, což znamená, že Karlovarsko bude v novém ročníku třikrát extraligové.

Vraťme se ale k největšímu úspěchu, který měli na svědomí junioři pod taktovkou trenéra Milana Bicana, který nám poskytl exkluzivní rozhovor.

Do Velkého Meziříčí jste zamířili se skromnými cíli, přesto jste mohli slavit zasloužený postup do extraligy, jak byste hodnotil tento počin?

Naším cílem bylo zkusit vybojovat extraligu. To, že se nám to povedlo, považuji za obrovský úspěch jak pro kluky, tak pro klub VK Karlovarsko. Máme tak možnost hrát proti nejlepším ve své kategorii.

Vraťme se zpět k barážovým zápasům. Na úvod jste porazili Benátky nad Jizerou 3:0, jak důležitá byla tato výhra?

Vstup do zápasu byl velmi nervózní. Kluci se naštěstí rychle rozehráli, nervozita z nich opadla a nakonec to bylo jednoznačné vítězství 3:0 pro nás. Po tomto zápase jsem již věděli, že postupujeme do nedělních finálových zápasů. Což kluky, myslím, uklidnilo.

I druhý pokus byl úspěšný, když jste pro změnu porazili 3:1 hostitelské Velké Meziříčí…

I druhé utkání pokračovalo velmi dobrou hrou z naší strany. Ve druhém setu jako bychom ztratili koncentraci, bylo mnoho chyb na servisu, a tím jsme dovolili soupeři získat set. Naopak ve třetím i čtvrtém setu jsme udělali dlouhé série na servisu, například Martin Fišer, Matyáš Džavoronok či Lukáš Vašina, kdy jsme odskočili soupeři až na osmibodový rozdíl, který jsme si pohlídali do konce setů. Překvapila mne kvalita Velkého Meziříčí. Proto jsem byl rád, že jsme toto utkání zvládli bez ztráty bodu.

Do třetice všeho dobrého, třetí výhru jste uzmuli v souboji s Kojetínem v poměru 3:0…

V tomto utkání soupeř nedokázal útočit proti naší vysoké obraně na síti. Zápas s Kojetínem byl naším nejjednoznačnějším vítězstvím.

Vítěznou tečku jste pak udělali za úspěšnou baráží výhrou 3:1 nad Hradcem Králové…

Do tohoto zápasu jsme vstupovali již s jistotou postupu do nejvyšší juniorské soutěže. Dal jsem tedy možnost hrát celé lavičce. I tento zápas kluci zvládli na výbornou.

Týmu navíc vypomohli hráči z extraligového A-týmu, byla jejich účast na palubovce znát?

Určitě. Chtěl bych ale říct, a tím pádem kluky pochválit, že všichni hráli jako jeden tým, nebyla žádná individualita.

V čem byl rozdíl mezi týmy, které hrály baráž, a v čem jste oproti nim měli navrch?

Nevím, jestli byl nějaký výrazný rozdíl. Přišlo mi, že se ostatní spoléhali na jednotlivce, kdežto my opravdu hráli jako jeden tým. V tom byl asi jediný rozdíl.

Dostali jste se do extraligy, co to pro vás znamená?

Znamená to spoustu práce. Někteří kluci odchází, tím pádem budeme muset doplnit tým o mladší, méně zkušené kluky. Na závěr bych chtěl poděkovat hráčům.

Výsledky VK ČEZ Karlovarsko v baráži o postup do extraligy

Karlovarsko – Benátky nad Jizerou 3:0 (22, 12, 13), Velké Meziříčí 3:1 (12, -21, 12, 15), Kojetín 3:0 (12, 13, 16), Hradec Králové 3:1 (17, -19, 21 ,23).

VK ČEZ Karlovarsko: Vojta Stefanovič, Tomáš Kubálek, Pavel Bubelini, Viktor Skořepa, Tomáš Houda, Lukáš Vašina, Radek Drahokoupil, Matyáš Džavoronok, Filip Štěpán, Martin Fišer, Jakub Karpíšek, Jiří Škubal, Tomáš Petrák, Martin Bárta.