/VOLEJBAL/ Karlovarsko stvrdilo ve třetím čtvrtfinálovém duelu UNIQA extraligy postup do semifinále. I potřetí porazilo brněnský výběr, když tentokrát potěšilo karlovarské fanoušky v hale míčových sportů, před kterými slavilo výhru 3:0 na sety, čímž tak zkompletovalo sérii na 3:0 na zápasy.

VK ČEZ Karlovarsko. Ilustrační foto. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

Karlovarsko vletělo do úvodní sady po hlavě a brzo šlo do vedení 3:0. Brno však dokázalo bodové manko smazat, když navíc dokázalo přehoupnout set na svou stranu, když si vytvořilo náskok 9:6. Karlovy Vary však dokázaly náskok hostů smazat, když se první set začal lámat za stavu 12:12, kdy Karlovarsko odskočilo soupeři na rozdíl čtyř bodů 18:14. V koncovce první sady domácí postupně navýšili rozdíl ve skóre na rozdíl devíti bodů, když set vyhráli v poměru 25:16, když ho zakončil úspěšným blokem Juhkami.

Ve druhém setu kralovali domácí volejbalisté, kteří soupeř nepouštěli do hry, a během hry si vytvořili sedmibodové vedení 18:11 . Brno však nesložilo zbraně a a dokázalo se Varům přiblížit na rozdíl tří bodů. V závěru setu pak oba týmy riskovaly na servisu, což se promítlo do koncovky setu, kdy hosté dokázali odvrátit dva mečboly Karlovarska, ale ten třetí připsal na účet Varů zkaženým servisem Janečka, který tak uzavřel sadu za stavu 25:22 ve prospěch výběru z lázní.

I do třetího pokračování vstoupilo Karlovarsko velmi dobře, když si úvodu vypracovalo náskok 5:2. Brno však zmobilizovalo všechny síly a srovnalo na 5:5. Poté šlo do vedení 7:6, ale Vary si záhy vzaly vedení zpět 9:7. I nadále byla k vidění vyrovnaná partie, ve které byly vždy o krok lepší oproti soupeři Karlovy Vary. Zlom v utkání nastal v polovině třetí sady, když šli domácí do vedení 13:12, když si následně udržovali tříbodový náskok, když ho dokázali v závěru setu navýšit na rozdíl šesti bodů.

VK ČEZ Karlovarsko – Volejbal Brno 3:0 (25:16, 25:22, 25:19). Nejvíce bodů: Juhkami 14, Lamanec 11, Weir 7, Wiese 6, Zajíček 4 – Zmrhal 11, Hrazdira 6, Domingues 5, Janků 4. Rozhodčí: Buchar, Dušek. Konečný stav série: 3:0. Karlovarsko: Wier, Lamanec, Zajíček, Juhkami, Keemink, Ihnát, libero Pfeffer (stř. Kasan, Wiese, Sasak, Pastrňák). Brno: Janečka, Hrazdira, Toman, Janků, Domingues, Zmrhal, libero Kop (stř. Jehlička, Kočvara, Drahoňovský).