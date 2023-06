/VOLEJBAL/ Třetí posilu ohlásilo Karlovarsko během volejbalové přestávky. Karlovarskou obranu na síti vyztuží Američan Tommy Carmody.

Thomas Carmody, blokař VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK Aero Odolena Voda

Ten je sice dvojnásobným mistrem Finska, ale během uplynulých dvou sezon v české UNIQA extralize se medaile nedočkal. Americký blokař, který přestoupil do Karlových Varů z Odoleny Vody, věří, že dotřetice už to vyjde. „Od příští sezony očekávám velké věci, jsem nadšený, když si uvědomím, co náš tým může dokázat,“ prozradil po svém příchodu do Karlovarska třicetiletý volejbalista.

Proč jste jako další krok v kariéře zvolil právě Karlovarsko?

Karlovy Vary mi připadali jako krásné místo pokaždé, když jsem je navštívil. A když se to spojí se špičkovým klubem a velice působivou týmovou atmosférou, moc se na toto angažmá těším.

Prostředí české extraligy už dobře znáte. V čem by pro vás měla být příští sezona jiná?

Od příští sezony očekávám velké věci. Jsem nadšený, když si uvědomím, co náš tým může dokázat. A osobně věřím, že se v nadcházející sezoně výkonnostně zase posunu dál.

S Karlovarskem nastoupíte v Lize mistrů. Jak se na ni těšíte?

Těším se moc, já miluji všechny evropské poháry. Na Ligu mistrů se pečlivě připravíme.

Vary hlásí první posilu. Do lázní přišel chorvatský smečař Marelič

Patříte už ke zkušeným hráčům. Jaká bude vaše role v týmu Karlovarska?

Věřím, že do mužstva přinesu právě ty zkušenosti. A to nejenom v rámci svého postu blokaře, ale i do fungování celého týmu.

Co máte ještě v plánu před návratem do Česka?

Čeká mě to, co v tomhle období dělám obvykle, tedy poflakuji se s rodinou a pak začnu makat na další sezonu. Veškeré cestování už jsem si odbyl během května.

Vaše manželka je Finka, budete v Karlových Varech žít spolu?

Ano, ona má sice stále pracovní úvazek ve Finsku, ale většinu roku tu bude se mnou.

Do Varů přijedu už ve formě, hlásí Brazilec Éder, druhá posila Karlovarska

Thomas Carmody

*24. listopadu 1992

Země: USA; výška: 208 cm; post: blokař; kariéra: 2021-23 Odolena Voda; 2019-21 Vantää (FIN); 2016-18 Sastamala (FIN); 2015/16 Pepperine University (USA); 2011-2015 University of Pacific Tigers (USA); reprezentační úspěchy: stříbro na mistrovství Severní a Střední Ameriky; klubové úspěchy: 2 x mistr Finska; vítěz finského poháru.