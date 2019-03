V ní skončili na pátém místě. Za první fází extraligové soutěže udělali vítěznou tečku, když za sto pět minut porazili v pětisetové bitvě VK Kladno 3:2.

„Poslední zápas základní části jsme chtěli zakončit vítězstvím, což se podařilo,“ pochvaloval si vítěznou tečku za první polovinou soutěže, ve které Karlovarsko naplnilo svůj cíl, probojovat se do play-off, trenér Jiří Novák. První set v hale míčových sportů dovedlo do vítězného konce Kladno, ve druhém pak Karlovarsko vyrovnalo, ale ve třetím opět úřadovali Středočeši, kteří tak šli opět do vedení.

„První tři sety se hrál dobrý volejbal, i v setech, které jsme prohráli, jsme měli šanci na vítězství,“ poukazoval Novák. Čtvrtý set pak proměnili opět ve vyrovnání volejbalisté Karlovarska, kteří pak uspěli i v následném zkráceném setu.

„Kladnu stačil bod, v pátém setu vystřídali, utkání sice již nemělo takový náboj, nicméně chci poděkovat hráčům, že to dohráli na maximální úsilí,“ dodal k utkání trenér.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Kladno 3:2 (21:25, 25:20, 22:25, 25:18, 15:9)

Rozhodčí: Kvarda, Kořenek. Čas: 105 mínut. Diváci: 1100.

VK ČEZ Karlovarsko: Rejlek, Wiese, Patočka, Van Haarlem, Hudeček, Beer, Pfeffer (stř. Petrák, Zmrhal, Penrose, O’Dea, Vašina, Džavoronok).