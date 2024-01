„Ze začátku zápasu jsem byl trochu nervózní, protože to byl v téhle sezóně můj první zápas, ve kterém jsem nastoupil v základu,“ přiznával Baláž, že když vstupoval na palubovku v hale míčových sportů, trochu se mu třásla kolena. „Během pár výměn to ze mě opadlo,“ přidával hned. A tak si naplno mohl užít exhibici, kterou Karlovarsko potěšilo své fanoušky v míčovce.

„Celý zápas jsme diktovali tempo hry, hlavně dobrým servisem a následnou obranou,“ poukazoval Baláž na hlavní zbraně Varů, které dělaly soupeři velké starosti. Nakonec z toho byla pohodová výhra 3:0, která udržela Karlovarsko v extralize v elitní čtyřce. ,Skvělý týmový výkon,“ neskrýval radost karlovarský blokař. „Blíží se konec základní části a každý bod bude teď hodně důležitý, abychom měli co nejlepší pozici do play-off,“ je si vědom Baláž.

Vary sfoukly Beskydy, teď je čeká duel o postup do Final Four Českého poháru

Po dvou domácích výhrách však čeká Karlovarsko další velká výzva. V úterý, tedy 30. ledna, bude usilovat o postup do semifinále Final Four Českého poháru, když se představí od 19.00 hodin Hradce Králové.

„Většina z nás tam v mládeži hrála, ale pro cizince to bude něco nového, hlavně ohledně servisu. My se určitě budeme soustředit na náš výkon, snažit se soupeře k ničemu nepustit a diktovat tempo hry,“ říká před další důležitou bitvou karlovarský mladíček.

A právě Karlovarsko vstupovalo do nové sezony s dílčím cílem, kterým byl právě postup do Final Four, když teď k němu schází poslední, o to náročnější krok. Cíl tak mají Vary jasně daný, postup. „Jednoznačně. Jedeme si tam pro výhru a pro postup do semifinále českého poháru,“ vzkazuje závěrem na východ Čech Baláž.

