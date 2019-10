„Důležitý vstup do sezóny, samozřejmě se projevilo, že se jedná o první zápas a byli jsme trochu zabržděni,“ narážel karlovarský trenér Jiří Novák na nervozitu, která během utkání panovala na obou stranách. První set přinesl zajímavou podívanou, když se ujal Zlín několikabodového vedení, které však Karlovarsko dokázalo smazat a posléze ho dovedlo do vítězného konce 25:23.

I druhý set lépe načali volejbalisté Zlína, ale Karlovarsko se mohlo opřít o parádní servis Lukáše Ticháčka a rázem se ujalo vedení a nakonec z toho bylo v podání týmu z lázní po výsledku 25:19 vedení 2:0 na sety. „Postupem zápasu se to rozjíždělo a už jsme to dobře drželi ve svých rukách,“ pochvaloval si Novák. Třetí set pak již byl plně v režii Karlovarska, které nedalo soupeři ze Zlína volejbalově čichnout, když třetí set vyhráli v poměru 25:17 a celkově pak celý duel 3:0. „První dva sety byly dosti nervózní, což je pochopitelné, když se jedná o úvodní utkání sezóny. Pár hráčů bylo nervóznějších, než by bylo zdrávo, ale dokázali jsme se z toho vzpamatovat, trochu jsme to zdramatizovali pro diváky v koncovce prvního setu, ale chválím, že jsme to udrželi a získali tři body, což byla trochu povinnost,“ ohlédl se za úspěšnou premiérou v roli kapitána Filip Rejlek.

VK ČEZ Karlovarsko – VCS Fatra Zlín 3:0 (25:23, 25:19, 25:17). Rozhodčí: Fink, Kvarda. Diváci: 786.

Karlovarsko: Wilson, Ticháček, Vašina, Patočka, Rejlek, Lux, Pfeffer.

Zlín: Šulc, Čech, Čechmánek, Adamec, Vašíček, Navláčil, Viceník (stř. Motyčka, Lamri, Varous, Kozák).