V hale míčových sportů v úvodním duelu turnaje přivítali na zbrusu nové palubovce SK Volejbal Ústí nad Labem. Do lázeňského města se tak navrátil na chvilku v trikotu soupeře například exkarlovarský Marek Beer. Nakonec Karlovarsko slavilo pod taktovkou kapitána Lukáše Ticháčka těsné vítězství 2:1, čímž vykročilo za obhajobou triumfu na turnaji.

Samotné utkání načali lépe hráči z města minerálních pramenů, když si postupně vypracovali několikabodový náskok, a po jedenadvaceti minutách získali první bod za výhru 25:19. I ve druhém setu se víceméně dařilo Karlovarsku, které se tentokrát radovalo z výhry 25:17, na což mu stačilo dvacet minut. Do třetího setu nechal trenér Varů Jiří Novák odpočinout opory týmy a šanci dal novým tvářím či mladíkům. A na hře to bylo znát, když se skóre přelévalo z jedné strany na druhou, posléze si Vary vytvořily několikabodový náskok, který však dokázalo Ústí smazat a nakonec dovedlo třetí set do vítězného konce, na vítězi duelu to však nic nezměnilo. Následně čekal Karlovarsko zajímavý souboj, když se mu postavil do cesty Jihostroj České Budějovice, za který tvrdí volejbalovou muziku exkarlovarští Filip Rejlek a Marek Zmrhal. Výsledky prvního dne přineseme v zítřejším vydání.

VK ČEZ Karlovarsko – SK Volejbal Ústí nad Labem 2:1 (25:19, 25:17, 23:25). Diváci: 30.

VK ČEZ Karlovarsko: Ticháček, Patočka, Wiese, Wilson, Indra, Fišer, libero Pfeffer (stř. Houda, Kočka, Lux).

SK Volejbal Ústí nad Labem: Parraguirre, Bornemann, Tibitanz, Bartůněk, Kobolka, Beer, libero Kořínek (stř. Koloušek, Kasan).

Páteční program:

11.00 České Budějovice – Ústí nad Labem; 13.00 Karlovarsko – Spartak Myjava(vše hala míčových sportů).