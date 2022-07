Ostatní členové karlovarského klubu se s úspěšnou sezonou rozloučili hlavně volejbalově, sehráli mezi sebou nejrůznější zápasy a turnaje. A nechybělo tradiční opékání buřtů. „Opět se sejdeme už brzy na volejbalových kempech od 18. do 22. července a potom první týden v srpnu. Pak následuje společné soustředění v Chebu,“ vyprávěl Hudeček.

Družstva juniorů a kadetů Karlovarska nastoupí v nadcházející sezoně do nejvyšších soutěží. Kromě extraligy čekají družstva mládeže spojené soutěže s Plzeňským a Ústeckým krajem, účast v národním poháru, mistrovství republiky žáků a krajské barevné festivaly.

„Hned v září chceme navštívit základní školy v Karlových Varech, ukázat jim náš krásný sport a pokusit se tak přivést do klubu další porci talentů,“ prozradil manažer Karlovarska.

V kádru elitního týmu mužů došlo po obhajobě mistrovského titulu k podstatným změnám. Vedení klubu muselo reagovat na odchody ofenzivních opor Vašiny a Indry, dalšího univerzála Římala či blokaře Wilsona. „Postavit opět co nejlepší kádr po takto významných změnách nebylo vůbec jednoduché, a tak jsme museli sáhnout hlavně do zahraničí, abychom si udrželi nastavenou výkonnostní laťku,“ konstatoval Hudeček.

Vyrovnanou dvojici univerzálů vytvoří Polák Kewin Sasak a slovenský reprezentant Patrik Lamanec. Na smeči se představí zkušený Estonec Martti Juhkami, který byl před dvěma lety soupeřem Karlovarska v Lize mistrů. Čilý přestupový ruch se po sezoně odehrál na trase mezi Karlovými Vary a Ústím. Do Karlovarska přišel nahrávač Jan Kasan a na hostování do Ústí nad Labem odcházejí mladíci Radek Baláž a Martin Fišer.

„Radkovi přejeme jeho další výkonnostní růst, který už tak za poslední rok udělal obrovský, a Martinovi více času na hřišti, aby i on posunul svoji kariéru.“ Naopak do Karlovarska zamířil smečař Matěj Pastrňák, teprve šestnáctiletý kapitán národního týmu kadetů.

„Ocitne se prvním rokem mezi profesionály, jistě to pro něj nebude vůbec lehká sezona, ale klub udělá vše pro to, aby se Matěj zlepšoval po všech stránkách a mohl jednou i on tvořit základní osu týmu,“ ujistil Ondřej Hudeček.

Karlovarský A-tým zahájí přípravu 1. srpna jako obvykle v průběhu klubového volejbalového kempu, kterého se extraligové hvězdy opět aktivně zúčastní. Start přípravy komplikují reprezentační povinnosti některých hráčů i hlavního kouče Jiřího Nováka, který je zároveň trenérem národního mužstva. Družstvo tak na začátku srpna povede asistent Jakub Koloušek.

První zápasy odehraje Karlovarsko na domácím turnaji v září. „Tam bychom rádi přivítali týmy z Německa, Rakouska a Švýcarska,“ vypočítal manažer Hudeček. Ostrá sezona začne českým mistrům 19. září Superpohárem proti Českým Budějovicím, do extraligy vstoupí obhájci titulu o pět dní později doma proti týmu Beskyd.

Příznivci Karlovarska si letos opět vychutnají i špičkový mezinárodní volejbal v rámci hlavní části Ligy mistrů! A když přijdou do haly, čeká je zajímavý doprovodný program. Výměna permanentních vstupenek na sezonu odstartuje na začátku srpna. „A doufáme, že se nám letos konečně podaří uspořádat volejbalový ples, který jsme na dva roky kvůli covidu museli zrušit,“ dodal manažer klubu.