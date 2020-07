„Pauza byla hodně dlouhá,“ oddychl si karlovarský kouč Jiří Novák při návratu do tréninkového módu. Ani během pandemie však hráči Karlových Varů nijak nezaháleli.

„Hráči v dubnu dostali individuální plány, které jsme si kontrolovali přes sociální sítě,“ vracel se Novák k nepopulárním krokům v rámci nouzového stavu, který vystavil sportu tvrdou stopku. „Od května už to bylo komplikovanější, ale už byly nové možnosti, například posilovna či beachvolejbal, tak doufám, že se tomu hráči věnovali,“ poukazoval Novák, kterému se hlásilo několik karlovarských hráčů i v rámci červnové přípravy národního týmu.

„Hráči chtějí profesionální smlouvy, chtějí, aby se s nimi zacházelo jako s profesionály, tak já doufám, že se podle toho chovali,“ narážel Novák na vynucenou pauzu, během které se vesměs museli hráči připravovat individuálně.

Potřetí pak okusí jeho svěřenci pod jeho taktovkou letní galeje. „V podstatě budou mít podobnou náplň jako každý rok,“ vysvětloval karlovarský trenér.

V rámci přípravy odehraje Karlovarsko také tři turnaje, první v Odoleně Vodě, druhý v domácím prostředí a poté zamíří k předligovému turnaji do Liberce. „Slibujeme si od toho herní praxi, trošku poznáme minimálně půlku českých týmů z ligy. Samozřejmě je to první možnost vyzkoušet herní systémy, které budeme chtít praktikovat,“ kvitoval Novák účast na kvalitně obsazených turnajích. Navíc bude mít možnost prověřit posily, které během přestávky do lázeňského města zamířily. Z Liberce přišel univerzál Patrik Indra, ze Lvů Praha nahrávač Martin Kočka, ze Švédska pak další univerzál Fredric Gustavsson, který se však k týmu stejně jako Marcel Lux připojí později.

„My jsme se snažili v rámci možností tým udržet co nejvíce pohromadě, protože když se každý rok mění půlka týmu, tak je to komplikované,“ upozorňoval Novák. „V podstatě jsme změnili dva univerzály a druhého nahrávače, kdy jsme nevěděli, jak se bude vyvíjet situace, takže jsme chtěli na určité pozice české hráče,“ vysvětloval Novák kroky klubu při pandemii.

Karlovarsko opět bude vstupovat do nové volejbalové sezony s nejvyššími cíli, zejména v prestižní Lize mistrů se chce prezentovat kvalitními výkony. „Samozřejmě my můžeme mít cíle a pak se budeme muset podívat realitě do očí, když dostaneme těžké soupeře, ale primárně bychom chtěli vystupovat v trochu lepším světle než v té první sezoně. I když si myslím, že některé zápasy nebyly špatné, soupeři byli nad naše síly. Ale máme zase o trochu, i když mladší, ale herně zkušenější tým, tak uvidíme,“ dodal závěrem trenér Karlovarska.