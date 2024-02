Karlovarsko zažilo v Liberci zápas blbec. Teď doma přivítá Odolenu Vodu

Znáte to. Jsou zápasy, kdy na co sáhnete, to přetavíte v bod. Naopak jsou také zápasy, kde se vám nedaří vůbec nic, kterým se říká zápas blbec. A přesně ten odehráli volejbalisté Karlovarska na palubovce Liberce v ČEZ extralize. Tentokrát kouč Varů Ondřej Hudeček nedokázal umíchat vítězný koktejl, když výběr z lázní prohrál v Liberci 0:3 na sety.

VK ČEZ Karlovarsko přivítá v sobotu 17. února v hale míčových sportů od 18.00 hodin Odolenu Vodu. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

„Měli jsme nějaké očekávání, ale ty se vůbec nerealizovaly na hřišti. Liberec hrál přesně, co jsme si řekli, ale naše hra nekladla vůbec žádný odpor,“ soukal ze sebe po utkání zklamaný kouč Varů Ondřej Hudeček. První sada přinesla v úvodu vyrovnanou bitvu, ale postupně si Liberec dokázal vytvořit díky třem bodovým zápisům Gomeze čtyřbodový náskok 9:5. Postupně si volejbalisté Dukly vypracovali osmibodový náskok, když na 14:6 upravil přímým bodem na servisu Trojanowicz. Karlovarsku se nejen v poli, ale také na síti trápilo, čehož Severočeši využili, když do koncovky šli za stavu 20:10, kdy zapsal dva body v řadě Trojanowicz. Hráči Varů nakonec dokázali v koncovce zmírnit prohru na rozdíl osmi bodů 25:17, když tečku za první sadou udělal liberecký Urueña. Ve druhém setu drželo Karlovarsko krok s domácím výběrem do stavu 6:5. Pak opět začali úřadovat na palubovce hráči Liberce, zejména Lukas Demar, který ničil karlovarský výběr tvrdým podáním, když za stavu 11:6 pro domácí se blýskl Demar esem na podání. Domácí byli na koni a nesrazil je z něho ani Wessel Keemink, který esem snížil na pětibodové manko 17:12. V koncovce setu se domácím dařilo na bloku, kdy připsal dva body v řadě Gomez, který následně ukončil sadu povedeným útokem na 25:18. Všichni si uvědomuje důležitost utkání, říká před Libercem kouč Karlovarska Poprvé se dostalo Karlovarsko do vedení v utkání až ve třetí sadě za stavu 7:6, kdy domácí převedli sérii chyb. Jenže Liberec následně předvedl sérii tří úspěšných bloků, a vzali si vedení zpět 12:9. Navíc, když uspěl na podání Urueña, který navýšil esem na 17:13, nikdo už nepochyboval, že Liberec dotáhne duel do výhry. Vary však v závěru setu zmobilizovaly zbytek svých sil, čímž se dokázaly domácím přiblížit v koncovce po úspěšném bloku Kasana na 20:19. Vypjatou koncovku však dokázali přetavit ve výhru domácí hráči, kteří nakonec zvítězili 25:23. „Na podání jsme byli strašný. Myslím si, že i příjem byl katastrofální,“ marně hledal slova Hudeček. Karlovarsko teď čeká další náročný duel, v sobotu 17. února, přivítá v hale míčových sportů od 18.00 hodin Odolenou Vodu. „Čeká nás v sobotu Odolka, potom máme blok volna na to, abychom se připravili a naše hra měla stoupající tendenci, protože takto budeme mít velký problém,“ má jasno trenér Karlovarska. VK Dukla Liberec – VK ČEZ Karlovarsko 3:0 (25:17, 25:18, 25:23). Rozhodčí: Grabovský, Kovář. Diváci: 442. Liberec: Demar 7, Trojanowicz 7, Johansen 9, Gomez 12, Urueña 10, Bryknar 4, libero Maar (Staněk, Jemeļjanovs, Suda). Karlovarsko: Bakiri 2, Carmody 6, Rodríguez 4, Pastrňák 8, Kock 1, Keemink 2, libero Pfeffer (stř. Kasan 1, Lamanec 10, Marelić 3).

