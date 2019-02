„V obou kategoriích to vypadá, že nás čeká baráž o extraligu,“ přiblížil aktuální situaci trenér mládeže VK ČEZ Karlovarsko Milan Bican.

Tým kadetů hraje stejně jako v loňské sezoně nejvyšší soutěž. V letošním ročníku ale stále čeká na první výhru, a tak se nejspíš nevyhne přímé konfrontaci o extraligovou příslušnost.

„Vypadá to tak,“ potvrdil Bican. „Pokud to nastane, nebude to nic jednoduchého, v zápasech o extraligu často narazíte na silné týmy s velkými ambicemi.“ Soutěž kadetů stále ještě pokračuje, baráž je na programu v březnu.

Juniorům Karlovarska se naopak daří náramně. Svou soutěž vedou s výrazným náskokem, z dosavadních dvaceti zápasů v sezoně prohráli jen dvakrát.

„Zůstala nám parta z loňska, ani bych nevyzdvihoval nějaké konkrétní činnosti, ale jsme dobrý kolektiv, všech dvanáct kluků, které mám k dispozici, pomůže a jsou schopni kdykoliv naskočit do zápasu,“ kvituje kouč Bican.

„Hlavním důvodem té herní úrovně je spojení s A-týmem, Houda a Petrák s áčkem trénují a je to znát. Kluci hrají i za béčko, objíždějí ligové zápasy s dospělými a hodně jim pomáhá, jak jsou vyhraní.“

Nedílnou součástí karlovarského klubu je i sportovní příprava nejmenších volejbalistů. Kroužky Barevného minivolejbalu dosáhly v této sezoně opět rekordní účasti.

„Počet se stále zvyšuje, letos máme skoro osmdesát dětí,“ vypočítal trenér Vít Mašek, který vede mládež spolu s Milanem Bicanem a kapitánem A-týmu Ondřejem Hudečkem.

„Zájem o volejbal roste díky náborům, úspěchům áčka i tréninkovému kempu.“ Volejbalový kemp pořádá VK ČEZ Karlovarsko během letních prázdnin, kapacita padesáti míst byla naplněna za jediný den. Do té doby absolvují malí volejbalisté ještě tři turnaje včetně dubnového krajského finále v Karlových Varech. (tk)