V tabulce se tak drží Fut Fet zaslouženě se stoprocentní bilancí na prvním místě. Šlágr kola jednoznačně vyzněl pro futsalisty Termitů Loket, kteří se postavili v souboji o druhou příčku Karlovarským Drakům.

Termiti rozhodli o svém vítězství již v prvním dějství, když soupeři z Varů nastříleli sedm z celkových třinácti branek. Pěti góly k tomu přispěl Václav Neudert a třemi trefami pak Jiří Štěrba. V posledním utkání šestého kola držela vítězství na svých sálovkách karlovarská Slavia, která se střetla s Herdem Hradiště. Jenže Chebané po změně stran přidali na obrátkách a dovedli duel do vítězného konce, čímž navíc udrželi sešívané u dna krajské tabulky. Po šestém kole kraluje tabulce střelců s jedenácti zásahy Ladislav Mestl z karlovarského Fut Fetu. Tomu dýchá s devíti zásahy na záda Pavel Hudeček z Hradiště a osm zásahů mají na kontě Jakub Neudert z Termitů a Martin Sikora z Fut Fetu. Sedmé kolo soutěže odstartuje dnes v hale míčových sportů v Karlových Varech, kde se proti sobě postaví v rámci derby od 20.15 karlovarský Fut Fet a karlovarská Slavia. Ve středu 27. listopadu se pak mohou fanoušci futsalu vydat do sportovní haly ZŠ ve Františkových Lázních, kde budou bojovat o důležité body od 18 hodin 1.FK Josefov a Termiti Loket. Vše pak uzavře pátek 29. listopadu, kdy bude na programu v hale Slavie v Drahovicích od 19.30 duel mezi Karlovarskými Draky a ASK Rád.

Výsledky, 6. kolo

Fut Fet Karlovy Vary – ASK Rád 7:2 (2:1). Branky: Krejsa Petr 3, Mestl Ladislav 2, Sikora Martin, Jankovský Lukáš – Krčín Zbyněk, Bufka Petr.

HERD Hradiště – Slavia Karlovy Vary 4:3 (2:3). Branky: Hudeček Pavel 2, Buřič Tomáš, Lávička Luboš – Šimek Zdeněk 2, Hrudkaj Lukáš.

Karlovarští Draci – Termiti Loket 2:13 (1:7). Branky: Faber Robert, Shorný Daniel – Neudert Václav 5, Štěrba Jiří 3, Neudert Jakub 2, Kratochvíl Marek, Šellong Jiří, Vůjtěch Jan.