Karlovy Vary – První volejbalové krůčky udělal holandský reprezentant DAAN VAN HAARLEM ve svém rodném městě Doetinchemu.

Daan Van Haarlem. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Poté jeho kariéra nabrala na obrátkách a díky své píli a skvělým výkonům si vydobyl postupem let několik zahraničních angažmá a také se stal nedílnou součástí reprezentace Holandska.

Svou kariéru má devětadvacetiletý volejbalista spojenou také s VK Kladno, kde působil dvě sezony. „Loňskou sezonu jsem odehrál v Německu a v Bulharsku, ale po dvou předchozích letech v kladenském klubu jsem se chtěl vrátit do České republiky. Na Kladně to byly skvělé časy a tuhle zemi jsem si oblíbil,“ vzpomínal na první české angažmá Haarlem.

Když pak přišla nabídka od Karlovarska, neváhal. „Mám rád zdejší život, volejbalové fanoušky a úroveň extraligy. Karlovarsko projevilo velký zájem, je jeden z nejlepších týmů a vždycky hraje o trofeje, takže jsem neváhal,“ ohlédl se za návratem do české volejbalové extraligy hráč s číslem 12.

Do Karlovarska jste zamířil plný očekávání, jak jste tedy prozatím v Karlových Varech spokojen?

Extraligu jsme začali velmi dobře, když jsme se prezentovali dobrým volejbalem, a tím přišla na pořad vítězství. V prosinci jsme však měli obtížné období, kdy jsme ztratili několik zápasů a nedařilo se nám tak, jak bychom si přáli. Takže s úvodem jsem byl opravdu spokojený, až poslední část prosince, která pro nás byla hodně těžká. I přesto dál poctivě tvrdě trénujeme, takže věřím, že se nám opět začne dařit, jako tomu bylo v úvodu extraligy. Chceme se co nejlépe připravit na závěr extraligy, Český pohár a blížící se play-off.

Jste lídrem týmu, kterého nelze na palubovce přehlédnout, když prožíváte každý odehraný balón, jak vnímáte svou roli v Karlovarsku?

Snažím se co možná nejlépe přihrávat útočníkům, kterým v danou chvíli mohu, což znamená, že se snažím hrát týmově. Myslím, že to pomáhá týmu, a především potřebujeme, abychom vyhrávali zápasy a hráli dobře. Jsem zkušený setař, takže mě diváci vidí jako vůdce týmu. O této roli vím a snažím se do ní dát co nejvíce.

V Lize mistrů jste si připsali prozatím na účet dvě prohry, první s Kožle, druhou pak doma proti Civitanově. Jak byste hodnotili tyto dva zápasy?

Týmy v Lize mistrů patří k nejlepším v Evropě. Letos by mohli být všichni ve finále nejprestižnější volejbalové soutěže světa. Takže je to skvělá a perfektní příležitost pro nás, hrát proti těmto týmům. Kožle hrálo bez větších chyb a těžko jsme proti němu hráli naši hru. Proti Civitanově jsme hráli mnohem lépe a ukázali bojového ducha, ale ani to na lepší výsledek nestačilo. Na druhou stranu bylo fantastické hrát v Realistic Aréně před tolika fanoušky. Doufám, že tam budou také v příštích dvou domácích utkáních Ligy mistrů.

Pro vás to pak byla v Lize mistrů jedna velká premiéra, jak jste si ji užíval?

Je hezké hrát Ligu mistrů proti TOP týmům Evropy. Tyto zápasy jsou pro nás hráče něco extra. Takže jsem opravdu šťastný, že si mohu vyzkoušet prestižní volejbalovou soutěž světa. Úroveň je vysoká a od ní se můžeme jako tým hodně naučit.

Co chybělo týmu, aby se mohl zamyslet například nad premiérovým ziskem setu v nejprestižnější soutěži?

V utkáních Ligy mistrů musíme vše dělat nejméně na sto procent, pokud chceme uspět. Proti Kožle a Civitanově jsme dělali příliš mnoho chyb, abychom dotáhli set do vítězného konce. Tyto týmy prostě chyby nedělají a neustále vytváří na svého soupeře tlak. To jsou rozdíly, které rozhodují, ale pokusíme se zlepšit naši hru, abychom získali premiérově set nebo více.

Před sebou máte duel v italské Modeně, co od duelu očekáváte?

Bude příjemné hrát v Itálii, kde bude určitě během zápasu panovat bouřlivá atmosféra. Modena je další TOP tým, proto musíme podat co nejlepší výkon, abychom mohli pomýšlet na úspěch. Musíme se soustředit především na naši hru, hrát s dobrou taktikou a podat bojovný týmový výkon, věřím, že pak máme šanci na úspěch.

Azimut Leo Shoes Modena

Založení klubu: 1966.

Úspěchy v domácí lize: 12 titulů (naposledy 2016).

Mezinárodní úspěchy: 4 tituly v Lize mistrů, 4 účasti ve finále, titul v evropském Superpoháru 1996, 3 tituly v Poháru CEV.

Česká stopa: Modena byla prvním zahraničním angažmá univerzála Jana Štokra. V úvodní etapě klubu se stal vůdčí osobností klubu dvojnásobný mistr světa Josef Musil. Člen světového All Star Teamu 20. století dovedl mužstvo Modeny v roce 1970 k prvnímu italskému titulu.

TOP hvězda týmu

Ivan Zaytsev (* 2. října 1988), výška: 202 cm, reprezentace: Itálie, post: univerzál, v klubu od: 2018.

Úspěchy individuální: Nejlepší smečař Světové ligy 2013; nejlepší univerzál Světového poháru 2015; nejlepší smečař Ligy mistrů 2017; nejlépe podávající hráč ME 2013; nejlepší univerzál ME 2015.

Úspěchy klubové: finalista Ligy mistrů 2017; vítěz Poháru CEV 2015; 2x mistr Itálie, vítěz italského Superpoháru; vítěz katarského Poháru Emíra.

Úspěchy reprezentační: stříbro na OH 2016, bronz na OH 2012; ME – 2x stříbro, 1x bronz; 2x bronz ve Světové lize; stříbro na Světovém poháru.

Zajímavost: Ivan je držitelem nejrychlejšího měřeného servisu všech dob (134 km/h).