Na pomyslnou startovní čáru se ve Stříbře postavilo deset atletů z karlovarského klubu SC Start. V silné konkurenci se mladší žáci neztratili.

„Získali jsme dva mistrovské tituly, dvě stříbra a dvě bronzové medaile. Padlo navíc několik osobních rekordů,“ shrnul výsledky trenér SC Start Petr Holát.

Nejúspěšnější závodnicí byla Michaela Cikaniková, která vyhrála na trati dlouhé 300 m. Tím ale pro ni úspěšný závodní den neskončil. V běhu na 60 m obsadila nádherné 2. místo a ve skoku dalekém dosáhla na bronz. Navíc byla finišmenkou štafety 4x 6m, která skončila na 3. místě. Tomu se říká nádherně načasovaná forma.

Atleti SC Start Karlovy Vary se představili ve Stříbře na mistrovství Plzeňského a Karlovarské kraje.Zdroj: SC Start Karlovy Vary

Své předvedl i Jan Pötz v běhu na 60 m překážek, kde si vylepšil osobní rekord na 10,12, a na této trati tak zvítězil.

„Honza to určitě dovede zaběhnout rychleji, pod 10 sekund. Technicky to vyladíme a v září to tam padne znovu,“ věří trenér. Honza si svůj osobák zlepšil i v běhu na 150 m. Svůj den měl ale i Jakub Fikker, v běhu na 300 m se zlepšil a časem 42,66 si doběhl pro stříbrnou medaili.

Na poloviční trati se poté umístil na krásném pátém místě. „Závěrečnou tečku za tímto úspěšným závodem udělala štafeta dívek na 4x 60 m ve složení Oeding, Závodná, Brůžová a Cikaniková, doběhly si pro bronzovou medaili,“ dodává spokojená trenérka SC Start Michaela Bačová.

Napínavé souboje předvedli ale i další atleti. Miroslav Liška byl dvakrát ve finálové osmičce ve skoku dalekém, kde nakonec skončil na 8. místě a v hodu kriketovým míčkem obsadil 7. místo.

Martin Jiskra si vylepšil svůj osobní rekord na trati dlouhé 60 m. Janě Závodné ve skoku daleké kvůli malinkému přešlapu unikla vysněná medaile.

Eliška Holátová si hodem kriketovým míčkem protáhla osobní rekord na 42,40 m a celkově skončila šestá. Osobáky si pak zlepšili i Sofiel Oeding ve skoku dalekém, Kateřina Brůžová a Berenika Adamcová v běhu na 150 m. Berenice se navíc podařil i skok do dálky, kde obsadila hezké 6. místo. (pv)