Namále však měli junioři hurricanů již v předcházejícím utkání, ve kterém těsně udolali Rokycany 7:6.

KAT KONOPÁSEK

K předposlednímu kolu zamířili hurricani do Domažlic, kde odehráli obě utkání ve značně okleštěné sestavě, a to se promítlo i do utkání, když museli dotahovat během první třetiny dvoubrankové manko. Ve druhé třetině se přiklonila florbalová štěstěna na stranu hostů z lázní, i přesto po druhé třetině na ukazateli skóre svítilo nerozhodné skóre 5:5.

Vše se tedy lámalo ve třetí třetině, ve které byl katem rokycanského celku útočník Patrik Konopásek (na snímku), který dvěma zásahy rozhodl po výhře 7:6 o tříbodovém zisku hurricanů.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC Ramos Rokycany 7:6 (2:4, 3:2, 2:0). Branky: 7. Tom Schöniger, 11. a 15. František Kodádek, 15. František Kavúr, 15. Tomáš Riedl, 25. a 35. Patrik Konopásek – 3. Filip Pokorný, 4. Lukáš Mašek, 6. a 13. Jakub Potůček, 10. a 22. Michal Ernest.

PREMIÉROVÁ PROHRA

První prohru v soutěži museli skousnout hurricani v souboji s posledním týmem tabulky Horšovským Týnem. I přes velkou herní převahu se florbalová štěstěna obrátila k týmu z lázeňského města zády. Horšovský Týn si vytvořil po první třetině jednogólový náskok, který posléze navýšil na dvě branky v závěrečné třetině.

Karlovy Vary již jen dokázaly ve třetí třetině zmírnit překvapivou porážku přesným zásahem Patrika Konopáska, ale to bylo z jejich strany vše.

FB Hurrican Karlovy Vary – GO – GO Horšovský Týn 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Branky: 35. Patrik Konopásek – 4. Jan Klas, 32. Lukáš Plášil.