Společný celek Nymburka a Karlových Varů má před turnajem problémy. Je totiž ohrožen start klíčové postavy týmu, Američanky Chloe Wells, která nedohrála po tvrdém zásahu loktem do oblasti oka poslední zápas v lize. „Děláme všechno pro to, aby mohla hrát,“ uvedl asistent Roman Maleček.

Pokud se Wells, která má eminentní zájem nastoupit, přece jen nedá dohromady, zaskočí na postu rozehrávačky Eliška Mircová, která ostatně právě v karlovarské míčovce již Američanku při její předešlé absenci dokázala v duelu se Slovankou zastoupit.

Jedno je ale jisté. Další dvě americké akvizice DSK Basketball Nymburk KV chybět nebudou, vedle Ashley Paris se fanouškům představí i nová tvář, Jordan Reynolds. Ta tým posílila nedávno, náhradou za Crystel Bittar, která se vrátila na sever Evropy. „Poté co se zranila Johanna Prytz, tady zůstala Crystel Bittar sama, obě jsou ze stejného švédského klubu. A jako velmi mladá hráčka to poměrně těžce nesla, její výkonnost byla v tu chvíli nižší, a tak jsme se dohodli, že ji pustíme zpátky do Švédska, aby se dostala opět do zápasového zatížení,“ vysvětluje Roman Maleček odchod mladé hráčky.

Zato Jordan Reynolds (na snímku) je na finále Českého poháru pořádně nažhavená. „Těším se na to. Slyšela jsem, že to bude hodně vyrovnané. Jsem na pohár připravená a už se nemůžu dočkat. Bude to určitě zábava. Myslím, že náš tým je opravdu silný a že máme velkou šanci pohár vyhrát. Moc bych si to přála!“ hlásí 23letá basketbalistka, o jejíchž kvalitách svědčí fakt, že byla draftována ve WNBA. „Je to hráčka, která něco odehrála v Bulharsku a Izraeli, věděli jsme tak, že nejdeme do rizika. Mladé americké hráčky totiž mívají někdy v Evropě problém s aklimatizací. Je určitě šikovná a myslím, že divákům může ukázat, že to byla správná volba. Hraje zajímavý basketbal, umí zakončit, umí rozehrát, má velmi dobrý přehled. Zejména pro mladší divačky to bude určitě zajímavý pohled, zkušenost, jak taková hráčka hraje,“ říká Roman Maleček na adresu Reynolds.

Domácí BS DSK Basketball Nymburk KV nastoupí v sobotu od 17.30 v semifinálovém duelu proti KP Brno. „Tabulkově i podle sázkových kanceláří jsou Brňanky největším favoritem turnaje. V ŽBL jsme s nimi dvakrát prohráli, venku o dva body, doma o čtyři. Obě utkání ale byla velmi vyrovnaná. Čekáme znovu velký boj a samozřejmě chceme vrátit Brnu porážky,“ má jasno asistent domácího celku.

V prvním semifinále se v sobotu od 15 hodin utká Slavia Praha a Sokol Nillfisk Hradec Králové. V neděli budou hrát poražené týmy opět v 15 hodin o bronzové medaile. V 17.30 je potom na programu finále.

„Po nějaké době tady bude opět vrcholná akce v basketbalu. K tomu máme radost, že bude mít zastoupení domácí tým. Doufáme, že si diváci najdou do haly míčových sportů cestu a uvidí kvalitní basketbal,“ přeje si Roman Maleček.