Lázeňské centrum Karlových Varů se opět promění v nejkrásnější i nejtěžší triatlonovou trať na světě! O víkendu 8.-10. září se v západočeském městě uskuteční CITY TRIATHLON Karlovy Vary – vrcholem programu bude nedělní Světový pohár v olympijském triatlonu. Na start prestižního závodu se postaví devět českých reprezentantů, ale také olympijská vítězka Gwen Jorgensenová nebo Morgan Pearson, stříbrný medailista z posledního finálového závodu mistrovství světa. Součástí nabitého víkendového programu jsou také závody pro děti a širokou veřejnost.

CITY TRIATHLON 2022, III. část: Český pohár, Age Groups. | Foto: Deník/Daniel Seifert

O cenné body do olympijské kvalifikace a prize money ve výši 60 tisíc dolarů se bude závodit už tento víkend na CITY TRIATHLONU Karlovy Vary. Světový pohár se uskuteční v Česku už posedmé v řadě a opět nalákal na start velké hvězdy. K hlavním favoritkám bude patřit Gwen Jorgensenová, olympijská vítězka z Ria de Janeira a dvojnásobná mistryně světa se letos vrátila k triatlonu po mateřské pauze. A její forma stále roste! Během uplynulého víkendu zcela suverénně ovládla závod Světového poháru ve Valencii. „Inspirovala mě stříbrná medaile smíšené štafety na olympiádě v Tokiu. Nyní toužím po tom, abych se stala součástí amerického týmu pro olympijské hry v Paříži. Věřím, že náš tým může být na stupních vítězů ještě výš,“ říká Jorgensenová, která má v Karlových Varech šanci na výrazný bodový zisk do olympijského kvalifikačního rankingu.

Mezi její největší konkurentky budou patřit například Němka Lisa Tertschová (aktuální vicemistryně Evropy), Italka Bianca Seregniová (1. SP Weihai 2023, v Karlových Varech třetí 2021 a druhá 2022), Nizozemka Rachel Klamerová (4. OH Tokio) nebo Švýcarka Julie Derronová (1. SP Karlovy Vary 2021, opakovaně TOP 10 na MS).

Domácí fanoušci doufají v úspěch trojice českých triatlonistek: Petra Kuříková už dokázala v sérii Světového poháru zvítězit (Pontevedra 2022), v Karlových Varech byla dosud nejlépe čtvrtá (2019). O další úspěch bude bojovat také Tereza Zimovjanová, která má stejně jako Kuříková na dosah účast na olympijských hrách v Paříži. Jejím nejlepším umístěním v Karlových Varech bylo loňské 10. místo. Podaří se jí ho letos vylepšit?

NAJDETE SE? Triatlonový olympijský předkrm obstaral v lázních Český pohár

Premiéra čeká Michaelu Štěrbovou. Studentka medicíny se triatlonu věnuje teprve dva roky, přesto se už dokázala prosadit na mezinárodní scéně. Letos tak bude poprvé sedmkrát vyjíždět na Zámecký vrch, ostré stoupání, které dělá ze závodu v Karlových Varech nejtěžší trať ve světovém triatlonovém kalendáři. „Ten kopec bude asi hodně bolet. Až ho pojedu počtvrté, popáté, tak to bude ještě bolavější. Myslím, že to pro nás všechny bude kritické místo,“ říká s úsměvem.

Do závodu mužů nastoupí hned šest českých reprezentantů: Jan Volár, Tomáš Zikmund, David Martin, Tomáš Kříž, Filip Václavík a Filip Michálek.

K největším favoritům pak budou patřit Američan Morgan Pearson, který byl šestý na nedávném olympijském test eventu v Paříži, Švýcar Max Studer (9. OH Tokio) nebo Brit Samuel Dickinson s Němcem Lassem Nygaardem Priesterem, kteří už dokázali v Karlových Varech zvítězit.

Na účastníky Světového poháru čeká nejprve 1500 metrů plavání ve volnočasovém areálu Rolava. Následuje 40km cyklistická část, při které se závodníci přesunou do lázeňského centra, kde pojedou sedm okruhů. V každém z nich vystoupají na Zámecký vrch, přeletí kostky podél říčky Teplé a také si užijí nádherné centrum města se slavnými kolonádami. O konečném pořadí pak rozhodne 10km běh s cílem na Divadelním náměstí, kde se bude nacházet také druhé depo a centrum závodu.

U cílové rovinky vyroste rozlehlá tribuna, na kterou je vstup zdarma. Diváci budou moci přímo z ní sledovat závod na velkoplošné obrazovce. Fandit ovšem mohou i u přímého přenosu ČT Sport. „Rozhodně doporučuji všem fanouškům, aby se přijeli podívat přímo do Karlových Varů. Náš závod je známý skvělou atmosférou, kterou si každoročně chválí triatlonisté z celého světa. Přispívá k ní také moderátor Dan Stach, který umí vyhecovat diváky i závodníky,“ říká Vladimír Malý, ředitel závodu. Závod žen bude zahájen v 10 hodin, muži odstartují v 15 hodin.

Zdroj: CITY TRIATHLON Karlovy Vary

V sobotu závodíte, v neděli fandíte

Závodní program odstartuje v Karlových Varech už v pátek, kdy se na Rolavě uskuteční Český pohár žáků. Také v sobotu dopoledne budou závodit děti – Geis Baby Duathlon je určen těm nejmenším sportovcům, kteří si užijí kombinaci běhu a cyklistiky. Závodit ovšem budou také na odrážedlech či tříkolkách. Na start se přitom mohou postavit i ve štafetě se svými rodiči.

Sobotní odpoledne bude patřit amatérským a rekreačním triatlonistům, které čeká závod Age Groups. Ten je součástí Českého poháru, na jeho startu ale nebudou chybět ani úplní začátečníci. Užijí si stejné tratě a stejně profesionální podmínky jako účastníci Světového poháru, jejich závodní vzdálenosti však budou poloviční – 750 m plavání, 20 km cyklistiky a 5 km běhu. Muži a ženy se přitom vydají na trať zvlášť, aby se mohli vystřídat při hlídání svých potomků.

Jednou z účastnic tohoto závodu bude elitní česká maratonkyně Marcela Joglová. Olympionička z Tokia se chce po hrách v Paříži triatlonu věnovat naplno, závod v Karlových Varech tak pro ni bude prvním ostrým testem. „Ještě před měsícem jsem doufala, že bych mohla dosáhnout na hezký výsledek, ale v poslední době jsem toho příliš nenaplavala, takže si budu chtít především užít tu krásnou atmosféru a trať,“ říká.

Účastníci i diváci si budou moci po oba dny užívat bohatý doprovodný program. Jeho součástí je například koncert kapely Top Dream Company (sobota, 20:30 hodin, Divadelní náměstí), zábavné atrakce pro děti nebo produkce vozu Red Bull Saurus.

Aby si diváci nedělní závody Světového poháru vychutnali naplno, bude pro ně připravena speciální kyvadlová doprava mezi Divadelním náměstím a volnočasovým areálem Rolava. Jízdní řád i více informací o závodě najdete na webu www.citytriathlon.cz.

Uzavírky a omezení

Karlovy Vary opět zažijí akci, která svým rozsahem i významem patří k největším sportovním událostem v Česku. Aby mohla proběhnout bez komplikací, vyžádá si její organizace nezbytná dopravní omezení. „Nesmírně si vážíme trpělivosti a pochopení obyvatel Karlových Varů. V úzké spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary a městskou policií se budeme snažit, aby uzavírky omezily dopravu ve městě v co nejmenším rozsahu,“ slibuje Vladimír Malý.

Divadelní náměstí:

pátek 8. 9 od 8:00 – pondělí 11. 9. 2023 do 12:00 – uzavírka hlavního prostoru náměstí. Autobusy MHD nezajíždějí na Divadelní náměstí – zastávka přesunuta k Lázním I, nebude možné parkovat nikde na Divadelním náměstí. Zachován průjezd po „prstenci“ kolem parku – Divadelní ulice - Vřídelní ulice. Kompletní uzavírka Divadelního náměstí včetně „prstence“ v časech:

sobota: 9. 9. od 14:00 do 20:00

neděle: 10. 9. od 9:45 do 12:45 a od 14:45 do 17:30 - Mariánskolázeňská (od budovy Lázní I.) Nová louka se zachováním průjezdu pro vozidla „S povolením CITY TRIATLON“. V ulici Nová Louka nebude možné parkovat od 9.9.2023 8:00 do 10. 9. 2023 do 24:00 hodin.

Pátek 8. září

ČESKÝ POHÁR ŽACTVA (12:45 do 15:45: Třeboňská → Mlýnská → Čankovská (od sídla kolotočářů) → Železniční → cyklostezky kolem Rolavy na sídlišti Čankovská).

Sobota 9. září

AGE GROUPS, ŠTAFETY, PARATRIATHLON, JUNIOŘI (13:25–14:25 a 16:55–18:00: Třeboňská → Mlýnská → Čankovská → Rosnická → Merklínská → Sedlecká → Jáchymovská → Nákladní → U Spořitelny → Ostrovský most → nábřeží Osvobození; 13:45–15:30 a 17:15–19:00: most 17. listopadu → I. P. Pavlova → Karla IV. → Vřídelní → Divadelní náměstí → Tržiště → Zámecký vrch → Petra Velikého → Křižíkova → Krále Jiřího → Dr. Davida Bechera (část) → T. G. Masaryka → nábřeží Osvobození; 14:00–20:00: Mariánskolázeňská (na křižovatku u Lázní I) → Goethova stezka).

Neděle 10. září

ZÁVODY SVĚTOVÉHO POHÁRU ELITE (9:45–10:40, 14:45–15:40: Třeboňská → Mlýnská → Čankovská → Rosnická → Merklínská → Sedlecká → Jáchymovská → Nákladní → U Spořitelny → Ostrovský most → nábřeží Osvobození; 9:45–11:45, 14:45–16:40: most 17. listopadu → I. P. Pavlova → Karla IV. → Vřídelní → Divadelní náměstí → Tržiště → Zámecký vrch → Petra Velikého → Křižíkova → Krále Jiřího→ Dr. Davida Bechera (část) → T.G. Masaryka → nábřeží Osvobození; 11:00–12:45, 16:00–17:45: Tržiště → Lázeňská → Mlýnské nábř. → Zahradní → Sadov).