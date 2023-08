/DOSTIHY/ Poslední mítink 124. dostihové sezóny na Hipodromu Holoubek byl i přes velmi teplé počasí doprovázený hojnou diváckou návštěvností. Nedělní odpoledne patřilo tříletým a starším vytrvalcům. Hlavním bodem sedmidílného rovinového programu byla dvojková Cena Mediag PB s.r.o.

Vert Liberte (na snímku) splnil v Karlových Varech roli horkého favorita. | Foto: Marcela Kozová

Výhodu znalosti karlovarské dráhy a skvělé výkonnosti využil nejlepší vytrvalec minulé sezóny Vert Liberte i duo tuzemských odchovanců Vévoda a premiantka loňského karlovarského Oaks Vignetta. V tomto pořadí obsadili po krásném souboji první tři místa.

Po roční pauze se na dráhu pěkným čtvrtým místem vrátil dodatečně hlášený Well Prepared a dobrou formu svěřenců Velkokarlovického trenéra Radka Holčáka poté i v závěrečném dostihu potvrdil sprinter Little Lord. Poslední dotovanou příčku obsadil American Charlie.

Nejmladší generace plnokrevníků se divákům představila v úvodu nedělního odpoledne. Přesto, že dva trenéři měli v dostihu dva koně, se lehce prosadil favorizovaný Moraliste. V sedle dvouletého ryzáka započal sbírku tří vítězných jízd vedoucí muž rovinového šampionátu David Liška. Další triumfy posbíral v Memoriálu Václava Kučery s favoritkou Shosannou a Alzirem ve dvoukilometrovém testu třetí kategorie.

Mezi trenéry si průběžné první místo pojistil Michal Kalčík. V sedlech jeho svěřenců San Godenza a Silvera Triggera zaznamenala double jezdkyně Alena Plimlová.

Výsledky dostihů:

Cena EBF STALLIONS (III. kategorie, 1.600 m, dvouletí): Moraliste (ž. D. Liška) – Doram (ž. P. Foret) – Leonarda (A. Plimlová); Cena CONSEQ hřebčína DARHORSE (IV. kategorie, 1.600 m): San Godenzo (A. Plimlová) – Old Memories (ž. J. Chaloupka) – Mikrop Two (ž. D. Liška); Cena společnosti TIPSPORT (III. kategorie, 1.600 m): Silver Trigger (A. Plimlová) – Vienna Calling (ž. D. Liška) – Admiral Piett (E. Buriánková); Cena MEDIAG PB s.r.o. (II. kategorie, 2.400 m): Vert Liberte (ž. P. Foret) – Vévoda (ž. J. Andrésová) – Vignetta (ž. A. Florian); Memoriál Václava Kučery (V. kategorie, 1.400 m): Shosanna (ž. D. Liška) – Yarmila (ž. M. Havelková) – Kazi (L. Fialová); Cena společnosti AQUATHERM (III. kat.egorie, 2.000 m): Alzir (ž. D. Liška) – Chasedown (ž. P. Foret) – Varimingo (ž. J. Chaloupka); Cena SPOLEČNOSTI TIPSPORT (III. kategorie, 1.000 m): Little Lord (S. Kvízová) – Rabbit Garswood (ž. D. Liška) – Has D´Emra (A. Plimlová).

Marcela Kozová