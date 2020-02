Dočkali se. Počasí se umoudřilo a na Boží Dar shodilo potřebnou bílou peřinu. „S radostí můžeme oznámit, že aktuální sněhové podmínky i předpověď počasí na víkend vypadají výtečně, a vy se tak máte na co těšit,“ poukazuje ředitelka závodu Kateřina Ondrová.

Kdo tak váhal se startem na dvoudenních závodech, může bez starostí dorazit na Boží Dar. „Přichystán bude dvanáctikilometrový okruh, který je vzhledem k podmínkám velmi dobře připraven,“ prozradila první novinku Ondrová.

To však není z organizačního tábora vše. Závodníci totiž mohou využít snížené startovné, které bylo k dispozici přes online registraci, když stejná cena bude platit i při registraci v den konání závodů.

„Druhou novinkou, která je více než pozitivní, je fakt, že cena startovného na místě bude stejná jako při online registraci. Věříme, že ty, co ještě váhali, zda přijet či nikoli, tato zpráva utvrdila v tom, že jiná možnost nežli vydat se tento víkend na Boží Dar neexistuje,“ přeje si šéfová Karlova běhu.

„Stále se tak mohou zájemci přihlásit jak na sobotní, tak i nedělní závody, a to přímo na místě,“ připomněla Ondrová.

Prezentace závodu bude tradičně na božídarské radnici, kde budou mít organizátoři rozbalen po tři dny svůj tábor. Prezentace bude probíhat v sobotu 15. února od 7.30 do 9.00 a pro nedělní závod od 12 do 16 hodin, opozdilci se však mohou ještě registrovat v neděli 16. února od 7.30 do 9.30. „Určitě bychom chtěli požádat závodníky, aby k registraci dorazili včas,“ vzkazuje závodníkům Ondrová.

Zázemí bude opět v centru Božího Daru. „Na radnici bude prezentace, dále vyhřívaný stan pro závodníky bude připraven na náměstí, kde bude k dispozici občerstvení. V sobotu pak bude na programu po skončení prvního dne od 18 hodin koncert hudební skupiny A basta!, když vstup na koncert je zdarma,“ upřesnila další program Ondrová.

Dvoudenní klání odstartují v sobotním dopoledni děti, poté přijdou na pořad kategorie dospělých, kteří absolvují Memoriál Jana Pravečka na trasách od 12 do 22 km volnou technikou. V neděli pak přijde na pořad Memoriál Jiřího Čáslavského, který se pojede na tratích 12, 22 a 45 km klasicky.

„Počasí a sněhové podmínky nakonec ukážou, kolik závodníků se do připravených tratí vydá. Trasy máme vypsány pro všechny výkonnostní kategorie, když navíc děti své závody pojedou pouze volnou technikou. Stále je možnost se přihlásit i na místě. Každý ze závodníků se může těšit na čepici, čelenku nebo nákrčník s logem Karlova běhu a diplom. Tři nejlepší v každé kategorii kromě medailí získají sportovní vybavení, pro děti máme připravené plyšáky i čokoládové figurky, čímž bychom chtěli pozvat širokou veřejnost na naše závody,“ dodala Ondrová.

Cardion 49. ročník Karlova běhu

Sobota 15. února

Dětské závody klasicky 0,5 a 1,5 km – start 10.00 a 10.15; dětský závod volně 6 km – start 10.30; závod na 12 km volně – start 11.00; závod na 22 km volně – start 11.15.

Neděle 16. února

Závod klasicky na 45 km – start 10.30; závod klasicky na 22 km – start 11.15; závod klasicky na 12 km – start 12.00