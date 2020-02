Karlův běh tradičně odstartoval v sobotu Memoriálem Jana Pravečka, kdy byla na pořadu volná technika. Vše zahájily závody běžeckých nadějí, pro které byla nachystána trať o délce pěti set metrů. Poté přišli na scénu mládežníci, kteří absolvovali trasy 1,5 km a 6 km. Posléze přišli na pořad dospěláci, kteří si vystřihli dvanáctikilometrovou trasu. Vše pak zakončil závod na 22 km.

Ten přetavil v triumf v kategorii mužů v absolutním pořadí Miroslav Rypl v barvách Silvini Madhuse Teamu, který stlačil čas pod jednu hodinu, přesněji 00:58:46.6. V kategorii žen pak triumfovala s časem 01:10:29.8 v absolutním pořadí německá závodnice Linda Schumacherová v dresu SSV Geyer.

První závodní den pak tradičně zakončil koncert, který tentokrát obstarala hudební skupina A basta! Druhý závodní den se pak na Božím Daru nesl v duchu Memoriálu Jiřího Čáslavského, když na pořad přišla klasická technika. Na programu byly závody na 12, 22 a 45 km. Dvanáctikilometrový okruh zvládl nejrychleji v kategorii mužů David Eliáš ze Ski Sokol Stachy v čase 00:44:24.6. V kategorii žen ho doplnila na prvním místě Laura Petzold z německého VSC Klingenthal, která zajela skvělý čas 00:51:12.0. Na distanci 22 km dominoval v absolutním pořadí mužů německý závodník Justin Gnüchtel ze SV Stützengrün, když si na konto připsal vítězný čas 01:13:13.0. Nejrychlejší ženou se stala na dvaadvacetikilometrové trati Insa Uhlig v trikotu německého SK Dresden Niedersedlitz, která dosáhla na skvělý čas 01:38:13.5. Pak už přišla na pořad královská ´pětačtyřicítka´. Druhý triumf přidal v absolutním pořadí do své sbírky v rámci božídarské mise Miroslav Rypl v barvách Silvini Madhuse Teamu, který dokončil závod v čase 01:46:47.2. Nejlepší ženou pak byla na trase, která čítala 45 kilometrů, německá běžkyně na lyžích Katrin Mueller v dresu Gruen Weis Pirna, která si na účet připsala vítězný čas 02:20:51.9 0.

Výsledkový servis

Sobota 15. února Memoriál Jana Pravečka

Chlapci do 8 let (500 metrů, volnou technikou): 1. Kuneš Matěj (LK Slovan K. Vary, 00:02:55.7), 2. Rutrle Michal (TJ Radon Vysoká Pec, 00:03:12.7), 3. Schumann Fabian (SV Neudorf, 00:03:46.2); dívky do 8 let (500 metrů): 1. Michálková Daniela (Žižkovský tygři, 00:02:34.2), 2. Rejzkova Adelka (Eintracht Braunschweig, 00:02:34.3), 3. Blahoutová Barbora(00:02:38.4); chlapci 9 – 10 let (1500 metrů): 1. Elleder Jan (Hump, 00:03:53.0), 2. Šedivý Antonín (Bicykl Team Ústí nad Labem, 00:04:13.7), 3. Chalupa Mikuláš (Biatlon klub Ostrov, 00:04:27.4); dívky 9 – 10 let (1500 metrů): 1. Mišeková Lucie (TJ Radon Vysoká Pec, 00:04:08.5), 2. Ciprysová Magdalena (LK Slovan K. Vary, 00:04:24.5), 3. Bártová Darina (00:04:44.7); chlapci 11 – 12 let (1500 metrů): 1. Rozkošný Jakub (KB Blansko, 00:03:09.7), 2. Dohnal Richard (Tsv Leuna, 00:03:14.0), 3. Turek Jakub (LK Slovan K. Vary, 00:03:26.5); dívky 11 – 12 let (1500 metrů): 1. Ciprysová Alžběta (LK Slovan K. Vary, 00:03:17.0), 2. Bártová Kornelie (LK Slovan K. Vary, 00:03:42.0), 3. Rybáková Lucie (Biatlon klub Ostrov, 00:03:49.2); chlapci 13 – 14 let (6000 metrů): 1. Svoboda Antonín (Sport Club Plzeň, 00:13:15.7), 2. Švarc Michal (Ekonom – Žižkovský Tygři, 00:13:18.5), 3. Krul Michal (LK Slovan K. Vary, 00:13:22.6); dívky 13 – 14 let (6000 metrů): 1. Pátková Viktorka (00:13:38.9), 2. Kolovratová Tereza (LK Slovan K. Vary, 00:14:16.6), 3. Bauerová Aneta (LK Slovan Karlovy Vary, 00:14:19.6); chlapci 15 – 16 let (6000 metrů): 1. Eliáš David (Ski Sokol Stachy, 00:12:29.9), 2. Košina Tobiáš (LK Slovan K. Vary, 00:12:39.4), 3. Rádl Mikeš (00:12:40.0); dívky 15 – 16 let (6000 metrů): 1. Študlarová Zuzana (LK Slovan K. Vary, 00:13:49.7), 2. Nováčková Johana (LK Slovan K. Vary, 00:14:13.4), 3. Peřinová Anna (LK Slovan K. Vary, 00:14:27.9); muži (12 km): 1. Petzold Luca (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, 00:34:36.7), 2. Gerstenberger Andy (SV Neudorf, 00:34:48.6), 3. Hozák Daniel (LK Slovan K. Vary, 00:34:56.5), ženy (12 km): 1. Richter Jasmin (SV Stützengrün, 00:40:08.7), 2. Beroušková Barbora (Sport Club Plzeň, 00:40:55.0), 3. Rippin Alina (NSV Wernigerode, 00:40:56.4); ženy 19 – 29 let (22 km): 1. Schumacher Linda (SSV Geyer, 01:10:29.8), 2. Münzner Jennifer (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, 01:15:48.1), 3. Hejná Anna – Marie (Silvini Madshus team, 01:17:51.2), ženy 30 – 39 let (22 km): 1. Fričková Pavla (ČVUT FEL Praha, 01:14:58.2), 2. Otto Grit (Sportcollection Racing Team, 01:17:37.2), 3. Kodrová Kateřina (Ouki Douki, 01:18:06.6); ženy 40 – 49 let (22 km): 1. Stoklasová Eva (Kasper – Swix team, 01:16:17.7), 2. Rejzkova Helena (Eleven Eintracht Braunschweig Skimarathon Team, 01:20:40.2), 3. Valdmanová Lenka (Ski nordic Mariánské Lázně, 01:24:17.3); ženy 50+ (22 km): 1. Mueler Katrin (Gruen-weis-pirna, 01:21:31.2), 2. Hänel Germaid (WSC Erzg. Oberwiesenthal, 01:24:40.5), 3. Kretzschmat Doreen (SC Norweger Annaberg, 01:25:10.6); muži 15 – 29 let (22 km): 1. Rypl Miroslav (Silvini Madhuse Team, 00:58:46.6), 2. Seifert Tim (VSC Klingenthal, 01:01:44.6), 3. Unger Philipp (SV Stützengrün, 01:02:39.1); muži 30 – 39 let (22 km): 1. Escher Toni (Adidas XC Steam – SC Norweger Annaberg, 00:58:57.1), 2. Melša Zdeněk (Skilauf team, 01:04:33.8), 3. Fabišovský Ladislav (LK Pernink, 01:05:03.0); muži 40 – 49 let (22 km): 1. Javůrek Petr (Kasper – Swix Team, 01:03:59.6), 2. Dohnal Tomas (TSV Leuna, 01:05:19.0), 3. Rejzek Martin (Eleven Eintracht Braunschweig Skimarathon Team, 01:06:30.3); muži 50 – 59 let (22 km): 1. Provod Ladislav (USK CS Plzeň, 01:07:54.3), 2. Holub Petr (Kasper – Swix team, 01:08:53.5), 3. Šíma Jan (www.autopneu-servis.cz, 01:09:38.0); muži 60+ (22 km): 1. Vejnar Josef (Jove Roll – SKI Vysoké, 01:11:11.0), 2. Freyer Gerald (Pulsschlag Neuhausen e.V. , 01:15:51.4), 3. Leibider Jens (01:20:31.4).

Neděle 16. února - Memoriál Jiřího Čáslavského

Muži (12 km, klasickou technikou): 1. Eliáš David (Ski Sokol Stachy, 00:44:24.6), 2. Ullmann Timo (SV Stützengrün, 00:47:22.1), 3. Krul Michal (LK Slovan K. Vary, 00:50:21.4); ženy (12 km): 1. Petzold Laura (VSC Klingenthal, 00:51:12.0), 2. Peřinová Anna (LK Slovan K. Vary, 00:53:04.8), 3. Kolovratová Tereza (LK Slovan K. Vary, 00:53:11.0); muži 15 – 29 let (22 km): 1. Gnüchtel Justin (SV Stützengrün, 01:13:13.0 ), 2. Makovička Milan (Olfin Car Ski Team, 01:22:53.9), 3. Mazoch Jan (Rossignol Racing Team, 01:24:50.1); muži 30 – 39 let (22 km): 1. Schicker Tim (SV Burkhardtsgrün, 01:32:51.2), 2. Cypris František (LK Slovan K. Vary, 01:48:13.2), 3. Halbich Václav (02:00:39.8); muži 40 – 49 let (22 km): 1. Šimek Pavel (Olfin Car Skilauf team, 01:18:16.4), 2. Dohnal Tomas (Tsv Leuna, 01:20:00.4), 3. Havel Lukáš (Olfin Car Skilauf team, 01:21:25.6); muži 50 – 59 let (22 km): 1. Holub Petr (Kasper – Swix team, 01:23:43.6), 2.Provod Ladislav (USK CS Plzeň, 01:25:56.4), 3. Meusel Ronald (Team Slow, 01:28:42.0); muži 60+ (22 km): 1. Vejnar Josef (Jove Roll - SKI Vysoké, 01:26:29.9), 2. Kovařík Oldřich (LK Tatran Chodov, 01:35:24.0), 3. Janák Karel (Titan Trilife, 01:36:20.0); ženy 15 – 29 let (22 km): 1. Uhlig Insa (SK Dresden Niedersedlitz, 01:38:13.5), 2. Knopová Kamila (Rossignol Racing Team, 01:44:45.9), 3. Seltmann Annika (SV Tanne Thalheim, 01:50:54.6); ženy 30 – 39 let (22 km): 1. Neuhäuserová Laďka (01:50:59.6), 2. Jiřištová Zuzana (SK Peřimov, 01:56:43.3), 3. Vítová Radka (02:52:49.5); ženy 40 – 49 let (22 km): 1. Veselá Iva (TJ Sokol Senohraby, 01:44:19.9), 2. Štejnarová Radka (Horoklub Chomutov, 02:04:44.1), 3. Bucharovičová Martina (LK Slovan K. Vary, 02:09:00.0); ženy 50+ (22 km): 1. Kretzschmar Doreen (SC Norweger Annaberg ,01:42:06.2), 2. Weidlich Antje (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, 01:44:51.4), 3. Uhlig Ines (Skiklub Dresden, 01:50:20.1); muži 18 – 29 let (45 km): 1. Rypl Miroslav (Silvini Madhuse Team, 01:46:47.2), 2. Papula Lukáš (XCSPORT.cz – Nordic Racing Team, 01:56:38.7), 3. Molva František (SKI Team Vysočina, 02:02:21.8); muži 30 – 39 let (45 km): 1. Francke Michal (Haakon poles Žižkovský tygři, 01:47:41.2 ), 2. Escher Toni (AdidasXCSteam – SC Norweger Annaberg, 01:49:02.0), 3. Melša Zdeněk (Skilauf team, 01:51:36.7); muži 40 – 49 let (45 km): 1. Veber Tomáš (Kasper Swix Team, 01:47:45.3), 2. Waehrisch 2. Sten (Skiklub Dresden Niedersedlitz, 01:53:17.4), 3. Javůrek Petr (Kasper – Swix Team, 01:53:23.1); muži 50 – 59 let (45 km): 1. Richter Michael (Skiklub Niedersedlitz, 01:53:47.1), 2. Teplý Robin (Rolnici, 01:58:30.1), 3. Struck Sven (SG Klotzsche Ski, 01:59:06.1); muži 60+ (45 km): 1. Leibiger Jens (2:16:50.1), 2. Tengler Karel (Ski Nordic Mariánské Lázně, 02:20:53.9 ), 3. Friedemann Ullrich (SC Norweger Annaberg, 02:23:03.1); ženy 18 – 29 let (45 km): 1. Wirth Jessica (FC Wüstenselbitz – Team Nordic People, 02:24:26.3); ženy 30 – 39 let (45 km): 1. Otto Grit (Sportcollection Racing Team, 02:40:20.4), 2. Mravcová Vendula (KV_Rachlici, 02:53:07.8); ženy 40 – 49 let (45 km): 1. Kovářová Jitka (USK CS Plzeň, 02:51:23.1), 2. Sekerová Ivana (AK Sokolov, 02:53:28.8); ženy 50+ (45 km): 1. Mueler Katrin (Gruen-weis-pirna, 02:20:51.9), 2. Michalowski Skadi (SC Motor Zella Mehlis, 02:37:35.3), Hamann Christiane (02:52:14.4).