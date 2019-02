Boží Dar – Po roční přestávce se opět hlásí o své slovo Karlův běh. Milovníci bílé stopy tak jsou v nejvyšší pohotovosti.

Karlův běh - ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

A není divu. O víkendu 16. a 17. února totiž bude na pořadu jeho osmačtyřicátý ročník, který tradičně pořádá na Božím Daru karlovarský LK Slovan.

IDEÁLNÍ PODMÍNKY

„Sněhové podmínky jsou více než ideální,“ hlásí s úsměvem z Božího Daru ředitelka závodu Kateřina Ondrová. Oproti loňsku je ´Božák´ sněhem doslova zasypán, slibuje kvalitní podmínky po dvě víkendová klání. „Počasí nám letos hodně přálo a sněhu máme na Božím Daru opravdu dost,“ poukazovala Ondrová na sněhové podmínky, které letošní ročník budou doprovázet.

REGISTRACE

„Stále se mohou zájemci přihlásit jak na sobotní, tak i nedělní závody, a to přímo na místě,“ láká další zájemce na start závodů ředitelka. Prezentace závodu bude tradičně na božídarské radnici, kde budou mít organizátoři rozbalen po tři dny svůj tábor. Prezentace bude probíhat v pátek 15. února od 16 do 20 hodin, v sobotu pak od 7.30 do 9.00 a pro nedělní závod od 12 do 16 hodin. Opozdilci se však mohou ještě registrovat v neděli od 7.30 do 9.30 hodin. „Určitě bychom chtěli požádat závodníky, aby k registraci dorazili včas,“ vzkazuje závodníkům Ondrová.

„Zázemí bude opět v centru Božího Daru. Na radnici bude prezentace, dále pak vyhřívaný stan pro závodníky bude připraven na náměstí, kde bude k dispozici občerstvení,“ upřesnila Ondrová.

ZÁVODY

Dvoudenní klání odstartují v sobotním dopoledni děti, poté přijdou na pořad kategorie dospělých, které absolvují Memoriál Jana Pravečka na trasách od 12 do 22 km volnou technikou. „Určitě se bude na co koukat. I předpověď slibuje skvělou podívanou, takže nejen lyžaři mohou dorazit na 48. ročník,“ poukazuje Ondrová. Nejen lyžaři tak mohou zhlédnout nesmlouvavé bitvy na několika trasách.

„Závodu se zúčastní například olympionička Ivana Sekyrová, která odloží běžecké boty a nazuje běžky. Dále se představí na závodech závodníci z Itálie, Německa, Ruska či Slovinska,“ narážela Ondrová na oblíbenost závodů i v zahraničí.

V neděli pak přijde na pořad Memoriál Jiřího Čáslavského, který se pojede na tratích 12, 22 a 45 km klasicky. „Start jak v sobotu, tak i neděli bude na pláni na začátku magistrály. Cíl pak bude v centru obce,“ podotkla šéfová závodu.

PARKOVIŠTĚ

Po velkých přívalech sněhu, které v uplynulých týdnech potrápily Boží Dar, není vjezd do obce povolen. „Závodníci budou moci zaparkovat svá auta na parkovišti při vjezdu do Božího Daru u „Sapouška“, kde je cena osmdesát korun za den. Dále pak naproti benzinové pumpě, na obecním parkovišti, kde činí parkovné 50 Kč na den. Doporučujeme závodníkům dorazit na závody s předstihem, aby v klidu zaparkovali,“ upozornila Ondrová.

ŘEZNÍKOVA PRÉMIE

Prémie jsou kořením všech sportovních akcí. Na jednu z nich se mohou těšit i na Karlově běhu. Součástí hlavního nedělního závodu Karlova běhu na 45 km klasicky bude nově i prémie vypsaná pro nejrychlejšího muže a ženu na této nejprestižnější trati. Závod se letos pojede na dva okruhy, proto bude prémie umístěna na mezičas, při průjezdu do druhého kola.

„Netradiční prémii nám věnoval řezník z Abertam, který je velkým fanouškem běžeckého lyžování. Uvidíme, co dva ´premianti´ získají, jestli do bude kýta, ovar, štangle salámu, jitrnice nebo věnec vuřtů,“ dodala závěrem k nové prémii, která na nejlepší závodníky na královské ´45´ čeká.



Cardion 48. ročník Karlova běhu

Sobota 16. února

Dětské závody klasicky 0,5 a 1,5 km – start 10.00 a 10.15; dětský závod volně 6 km – start 10.30; závod na 12 km volně – start 11.00; závod na 22 km volně – start 11.15.

Neděle 17. února

Závod klasicky na 45 km – start 10.30; závod klasicky na 22 km – start 11.15; závod klasicky na 12 km – start 12.00.