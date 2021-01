Šest sezon doprovázíte v roli komentátora extraligové Karlovarsko, jak jste se k této roli dostal a co jste si od ní sliboval?

Když se Karlovarsko stěhovalo do nové haly, tak vedení klubu hledalo moderátora domácích utkání. Otevřeli veřejný nábor a vzhledem k tomu, že jsme se tam přihlásili jen dva, nebylo těžké pozici získat. Důvod, proč jsem se přihlásil, byl takový, že jsem k volejbalu prahl už delší dobu a vytvoření volejbalového klubu, který bude aspirovat na přední příčky v extralize, se mi zamlouvalo a zkrátka jsem chtěl být součástí takového projektu, jakým Karlovarsko je. Když dobrý sport dělají dobří lidé, je radost být u toho!

V čem vás role moderátora naplňuje?

Nejvíce v tom, že se mohu vykecat. Komunikační schopnosti jsou něco, co jsem měl vždy na dobré úrovni, ale stále je to věc, kterou jsem si přál zlepšovat. A věděl jsem, že možnost mluvit před stovkami diváků mi pomůže mé schopnosti ještě zdokonalit. Na mé práci mě nejvíce baví asi to, že mohu přímo ovlivnit dění na hřišti a hráče povzbudit. Když se týmu nedaří, pustím dobrou hudbu, pokusím se roztleskat halu a je opravdu příjemnou odměnou, když vidím, že se hráči nabudí a začne se jim dařit.

Samozřejmě to ale není jen o mluvení do mikrofonu?

Ano, na každý zápas je potřeba se připravit, vytáhnout nějakou zajímavost, informaci apod. Je výhodou, že po šesti letech u mikrofonu hráče poznávám podle vzhledu, znám jejich historii, pozice apod. To jsou všechno věci, které mi při zápasech moji práci usnadňují.

Můžete tedy přiblížit vaši práci při domácím utkání, co vše máte na starosti?

Domácí utkání pro mě začíná většinou již den před utkáním, a to domácí přípravou, sepsat soupisku soupeře, rozhodčí, připravit úvodní proslov a témata, o kterých budu mluvit při timech. V den utkání dorazím na zápas o hodinu dříve a kromě otestování techniky (mikrofon, hudba apod.) si musím zajistit úvodní sestavy, které se těsně před zápasem vyvolávají. Při samotném utkání mám na starosti, zejména aby diváci byli pečlivě informováni o tom, co se na hřišti děje, abych je udržel fandit společně s fanklubem a samozřejmě jim předal nějaké důležité informace o dění v klubu, sponzorech apod. Často nějaké informace dostanu těsně před zápasem, takže je musím rychle zpracovat a vymyslet pro ně vhodnou dobu, kdy je divákům sdělím. Při play-off či jiných atraktivnějších zápasech se snažím utkání zpestřit nějakou přestávkovou soutěží.

Zdroj: Archiv Martina Kozmy

Jak je těžké vůbec rozhýbat divácké masy v hale, aby s vámi spolupracovaly, máte na to nějaký recept?

Těžké to je, zejména když se nedaří nebo pokud je málo diváků. Pak často má snaha přichází vniveč, ale když je hala plná a sledujeme parádní volejbal, tak to pak jde samo. Recept je jednoduchý – dobrá hudba, stoupnout si směrem k divákům a shodit veškerý stud! Když já ukážu, že umím pořádně fandit, diváci mi to s radostí vrátí.

Takže je určitě snadnější moderování zápasu, když se týmu daří, než když se mu nedaří, souhlasíte?

Přesně tak. Není nic horšího, než když na zápas dorazí málo diváků, a ještě k tomu se týmu nedaří. Snažím se vždy dělat maximum, abych naše hráče povzbudil, ale v takové chvíli je to opravdu těžké.

Navíc jste takovým mezičlánkem mezi hráči a fanoušky…

Dá se to tak říct. Komunikace klubu směrem k fanouškům je důležitá a jsem rád, když toho mohu být součástí a naše diváky seznámit s tím, co se v klubu děje či co klub připravuje.

Máte nějakou úsměvnou historku z moderování?

Úsměvnou? Jednu mám, i když v době, kdy se stala, mi moc do smíchu nebylo. Teď už se nad tím však jen pousměji. Je to asi dva roky zpátky, hráli jsme domácí extraligový zápas, který sledovala plná hala. Těsně před zápasem při rozcvičce jeden z hráčů našeho týmu trefil omylem míčem do hlavní ovládací desky, přes kterou zápas moderuji, a když už hráči nastupovali na palubovku, tak jsem si všiml, že ta smeč přelomila koncovku kabelu, přes kterou funguje mikrofon. Jednoduše řečeno, mikrofon přestal fungovat. A vzhledem k tomu, že do úvodního přivítání zápasu chybělo asi 30 sekund, polil mě neskutečný pot. Co teď? Stovky diváků, hráči, rozhodčí, trenéři a vlastně všichni, co tam byli přítomni, budou čekat, až začnu mluvit, a ono bude ticho?! Naštěstí jsem okamžitě zareagoval, vzal ohnutou koncovku z kabelu a podařilo se mi ji narovnat tak, že mikrofon začal fungovat. Nikdo si ničeho nevšiml, ale věřím, že i za těch pár vteřin jsem se zpotil více než naši volejbalisté při zápase. A to věřte, že se při zápase pořádně zapotí!

K volejbalu jste přidal i komentování hokeje v Kadani, kde působíte tři roky, dá se takováto nálož zvládnout?

Ano, dá se to skloubit. Do Kadaně jezdím dvakrát třikrát do měsíce a zpravidla vždy ve středu. Komentovat každý domácí zápas v Kadani bych časově už nestíhal, protože samozřejmě vedle komentování se věnuji své hlavní pracovní činnosti a ta je pro mě časově nejnáročnější.

Když se například zápasy kryjí, co je pro vás stěžejní, volejbal, nebo hokej?

Tady mám jasno! Volejbal je u mě jasná volba, takže komentování v Kadani je vždy podřízeno domácím zápasům Karlovarska.

Jak vnímáte situaci kolem pandemie koronaviru, když prakticky při domácích utkáních hlásíte pro prázdné tribuny?

Je to bohužel smutná realita, protože sport se dělá pro fanoušky a bez nich jsou ty zápasy takové poloviční. Jsem však velice rád, že se kluby snaží udělat maximum pro to, aby zlepšily nejen atmosféru při zápasech, ale také zajistily pro fanoušky maximální možný zápasový komfort. Rád bych zde vyzdvihl práci volejbalového klubu Karlovarsko a zejména jejich manažera Ondry Hudečka, který zajistil videonahrávky fanklubu, které se následně pouštějí při zápasech, takže hráči mají pocit, že je opravdu náš fanklub žene kupředu. Zároveň klub vytvořil akci, kdy za symbolickou cenu mohou diváci poslat svoji fotku a klub ji vytiskne a umístí na tribunu. Ty alespoň nepůsobí tak prázdně. A samozřejmě nezapomínají ani na permanentkáře, takže našim nejvěrnějším fanouškům připravili na konci roku malé dárky. Je toho hodně a já jsem rád, že i v tak nelehké době, jako je nyní, se náš volejbalový klub snaží udělat maximum. Toho si cením a vím, jak je situace pro klub nelehká, proto jsem se také během moderování bez fanoušků vzdal nároku na odměnu. Když klub dělá něco pro fanoušky, rád udělám i já něco pro klub.

Určitě to není jednoduchá situace jak pro vás, tak i pro hráče…

Není, moderovat a hrát před prázdnými tribunami není snadné, a to v žádném sportu. Nezbývá nic jiného než doufat, že společně toto nepříjemné období zvládneme a brzy se nám diváci na svá místa vrátí.

Tipnete si, jak v letošní sezoně, která je zatěžkána covidem-19, dopadne v extralize Karlovarsko, potažmo v první lize Kadaň?

Karlovarsko má zatím sezonu výborně rozehranou a já nepochybuji o tom, že si zabojují o zlato. Kadaň je v trochu jiné situaci a v tabulce 1. hokejové ligy se potácí aktuálně na poslední příčce. Budu jim fandit, aby s tím nepříznivým stavem něco provedli, ale budou to mít hodně těžké.