Jednu baráž Kladno odvrátilo shora, to byla ta hokejová, v té druhé útočí zespodu. Florbalisté Kladna totiž vedou nad Superligu hájícími Karlovými Vary po třech zápasech 2:1 a chybí jim jeden úspěch k postupu. Nyní se ale série přesouvá na západ Čech.

Tomáš Chroust a celé florbalové Kladno slaví, vede v baráži o Superligu nad Karlovými Vary 2:1. | Foto: Kanonýři Kladno

Zatímco u vřídel Kanonýři smolně podlehli 7:8 v prodloužení, v sobotu se štěstí přiklonilo k nim, když v závěru hrací doby Vary vyrovnaly z 4:1 na 4:4, ale v nastaveném čase se Kladno zmátořilo, přežilo pár závarů a v 65. minutě rozjásal zaplněnou halu Bios opět skvělý Vojtěch Novák.

„Jsem rád, že jsme nespadli v hlavách a dokázali po několikáté v sezoně, že vnitřní síla kolektivu je veliká,“ radoval se šťastný střelec, zatímco jeden z koučů Kladna Milan Tuláček rozdělil zápas na dvě části. „Ta jedna byla ve standardním počtu, kterou jsme zvládli a drželi jsme se úplně bez problému herního plánu. Získali jsme v tom náskok, čímž jsme donutili hrát Vary v šesti. Na to jsme byli připravení, ale tam jsme náš herní plán nedodrželi a naše šance jsme nevyužili. Prodloužení bylo obraz toho, co se stalo ve Varech. Vary útočily a my jsme z naší první šance dali gól. Byli jsme šťastnější,“ řekl trenér Kladna Milan Tuláček.

V nedělní odvetě se poprvé neprodlužovalo, Vary tentokrát v power-play svou další ztrátu nedohonily. Zlomové momenty se rodily v závěru druhé periody, kde domácí hrubkou nabídli hostům vyrovnání na 3:3, jenže vteřinu před koncem zkusil obránce Stůj nahodil míček z vlastní poloviny, před bránou ho tečoval mladík Spurný a míček pomalu přeletěl bezmocného brankáře Váradiho.

Tenhle gól hosty zacloumal, navíc hned po začátku třetí části utekl Janda a zavěsil na 5:3. Kanonýři už náskok udrželi. Minutu před koncem sice opět vyrobili krosovou přihrávkou soupeři doslova vlastní gól, ale další ránu už hostům nepovolili a Superliga jim teď visí poměrně nízko.

Je na nich, zda dosavadní hegemonii domácích mužstev v téhle sérii zlomí.

Pokud chtějí mezi smetánku, nic jiného jim nezbývá.

Kanonýři Kladno – Karlovy Vary 5:4 pp



Branky a asistence: 15. Chroust (Novák), 21. Chroust (Fišer), 36. Fišer (Novák), 50. Fišer (Novák), 65. Novák (Fišer) - 11. Klápa (Strachota), 54. Kalaš (Tyl), 59. Korbel (Klápa), 60. Korbel (Nushart). Rozhodčí: Čížek, Laštovička. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Třetiny: 1:1, 2:0, 1:3 - 1:0. Střely: 18:26. Diváků: 274.



Kanonýři Kladno – Karlovy Vary 5:4



Branky a nahrávky: 7. Veselý (Spurný), 8. Novák (Fišer), 18. Chroust (Fišer), 40. Spurný (Stůj), 41. Janda – 6. Zahraj (Hurt), 13. Nushart (Tyl), 37. Strachota (Nushart), 59. Klápa (Korbel). Rozhodčí: Kropáček a Novák. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. Zásahy brankářů: 13:5. Diváci: 253. Stav série: 2:1.