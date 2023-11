Klíčové bude, abychom hráli agresivně a odvážně, míní před trojbojem Ihnát

/VOLEJBAL/ Po úspěšném domácím vstupu do nového ročníku volejbalové UNIQA extraligy, ve kterém Karlovarsko porazilo Brno, přišlo ve druhém vystoupení kruté vystřízlivění. Na palubovce Příbrami totiž museli volejbalisté z lázní skousnout prohru 1:3 na sety. A pád zpět na zem, to byl pořádný. „Myslím si, že jsme k zápasu nepřistoupili se stoprocentním nasazením, to mě moc mrzí,“ vracel se k premiérové prohře na palubovce Příbrami smečař Karlovarska Jakub Ihnát.

Karlovarsko se představí o víkendu doma, v míčovce vyzve Kladno. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík