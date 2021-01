Jinak tomu nebude ani v novém roce, který Karlovarsko odstartuje náročným lednem, když hned na úvod ho čeká dvojutkání, v sobotu 9. ledna se představí na palubovce Zlína, v neděli 10. ledna pak zamíří do sportovní haly Beskyd. Nejen o tom jsme si s nahrávačem Varů povídali.

Máte za sebou malou novoroční přestávku, jak jste ji využil?

Nový rok jsem strávil se svojí přítelkyní a návštěvou rodiny (úsměv).

Před sebou máte nabitý leden, kdy vás čeká, dalo by se říci, rozhodující fáze základní části extraligy. Jak jste tedy na náročné bitvy, které vás čekají, připraveni?

Myslím si, že jsme dobře připraveni. Čekají nás náročné a velmi důležité zápasy. Začali jsme trénovat už druhého ledna, a dohnali jsme tak fyzickou stránku, ze které budeme v budoucnu těžit.

První duel nového roku odehrajete na palubovce Zlína, tedy posledního týmu tabulky, což vám velí jednoznačně zvítězit, ale role favorita bývá ošidná, souhlasíte?

Možná v některých případech ošidná bývá, ale my do každého zápasu jdeme na sto deset procent, takže ať proti nám stojí někdo z první nebo druhé poloviny tabulky, tak vždy chceme zvítězit s co nejlepším výsledkem.

O den později pak poměříte své síly s Beskydy, které už dokázaly nejednoho soupeře pozlobit. Co tedy bude rozhodující pro váš úspěch?

Určitě naše nasazení a hrát naši hru.

V případě dvou víkendových výher se můžete přiblížit týmům před vámi, nebo je dokonce přeskočit, když v sázce je první příčka…

Je to tak. Máme ty nejvyšší cíle, takže pro to uděláme maximum, aby to tak opravdu bylo.