S nadějí odvrátit konec sezony, zamířili volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko ke třetímu čtvrtfinálovému souboji v ČEZ extralize mužů na jih Čech. Tam odehráli svěřenci kouče Ondřeje Hudečka další vyrovnanou partii s českobudějovickým Jihostrojem, ve které prohráli 1:3 na sety, ale se vztyčenou hlavou. Tím Jihostroj dosáhl na třetí bod v sérii, kterou vyhrál v poměru 3:0 a mohl se radovat z postupu do semifinále ČEZ extraligy.

Karlovarsko neuspělo ve třetím duelu čtvrtfinále na palubovce Jihostroje a sezona pro něj skončila. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Jihočeši naskočili do první sady bez respektu, a to se odrazilo také na skóre, když Jihostroj donutil za stavu 4:0 kouč Varů k oddechovému času. A toho Varáci dokázali využít, když se postupně dostali zpět do zápasu a domácím se postupně přiblížili na rozdíl jednoho bodu 4:5.

Následně se propracovalo Karlovarsko do vedení 10:9, kdy se dvakrát v rychlém sledu zapsal do bodové listiny Keemink. A Západočeši dál drtili Jihočechy, když svůj náskok navýšili na čtyři body 16:12, kdy ze středu hřiště přesně zaútočil Ihnát, na což domácí kouč reagoval oddechovým časem.

Ale ani to rozjeté Karlovarsko nezastavilo. Vary dokázaly domácím utéct po esu Pastrňáka na rozdíl pěti bodů 19:14. A poté šly Karlovy Vary do koncovky setu se slibným náskokem 20:15.

V závěru setu se České Budějovice varům přiblížily na rozdíl tří bodů 23:20, na což kouč Karlovarska reagoval oddechovým časem, což se opět vyplatilo. Nejdříve složil důležitý míč Rodriguez a tečku za setem udělal proměněným setbolem Kock, čímž zakončil set na skóre 25:20.

Druhý set načalo lépe Karlovarsko, které si vytvořilo náskok 2:0, ale domácí dokázali následně srovnat na 3:3. Hosté z lázní si postupně vytvořili dvoubodový náskok, který poté navýšil na čtyřbodový Rodriguez, který se blýskl dvěma přímými body z podání v řadě, čímž poslal Vary před koncovkou setu do vedení 17:13.

Jde do tuhého. Karlovarsko bude odvracet na jihu Čech konec sezony

Vedení však Karlovarsko nedokázalo udržet, když Jihostroj srovnal na 19:19. A pro Západočechy bylo ještě hůře, když České Budějovice dokázaly obrátit průběh druhého setu na 22:20. Set pak ukořistil Jihostroj, který proměnil druhý setbol a po výhře 25:22 srovnal na 1:1 na sety.

Do třetí sady naskočili lépe domácí, kteří se ujali vedení 2:0, ale Karlovarsko dokázalo vývoj otočit na 4:2. Tým z lázní si poté vypracoval dvoubodový náskok 10:8, ale ten dokázal Jihostroj smazat, kdy srovnal na 10:10. Postupně dospěl vyrovnaný set do koncovky, ve které mělo Karlovarsko k dobru dva body 20:18.

Domácí, ale dokázali manko smazat, a tak dospěl třetí set opět do dramatické koncovky. V té mělo Karlovarsko dvě výhody setbolu, ale Jihostroj je dokázal odvrátit, a sám dokázal svůj první setbol přetavit ve vítězství 27:25.

Druhá prohra s Jihočechy. Ještě není nic ztraceno, věří Hudeček

Čtvrtý set načali stejně jako ten první, lépe volejbalisté Jihostroje, kteří si brzy vytvořili náskok 6:3, když se chytrým zkrácením hry prezentoval Sedláček. Postupně pak Jihočeši navýšili vedení na pět bodů 10:5, kdy zaznamenal přímý bod ze servisu Balabanov, čímž definitivně zlomili soupeře z Karlových Varů. Domácí si posléze udržovali náskok, který ještě navýšili na rozdíl sedmi bodů a postupně ho dovedli až do koncovky setu, kterou přetavili ve vítězství