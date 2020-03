Pro kluby se totiž proměnila informace v hysterii. Doslova. Činovníci klubů totiž nevěděli, jak s informací o zákazu naložit, co bude pro jejich kluby znamenat a hlavně jak zasáhne chod jejich týmů či samotného klubu, čímž přišel na pořad pro změnu chaos.

Jako první trochu uklidnila situaci na sportovní scéně Fotbalová asociace České republiky, která ponechala své soutěže pod hlavičkou FAČR, KFS či OFS v platnosti, ale s omezením, že na utkání může být pouze sto lidí, včetně hráčů, pořadatelů či funkcionářů.

„Z preventivních důvodů jsme pozastavili v celém klubu tréninkový proces do čtvrteční půlnoci, s tím, že čekáme na vývoj a vyhodnocení situace vládou, hygienou a Fotbalovou asociací České republiky,“ poukázal na stanovisko FC Slavia Karlovy Vary předseda klubu Stanislav Štípek.

„Děti přijdou maximálně o dva tréninky a my počkáme, jak se situace vyvine. Mezitím provedeme dezinfekci zázemí,“ připojil šéf Slavie.

Jinde však probíhají fotbalové tréninky bez větších změn. „Jako mužstvo se tím zatím nezabýváme, trénujeme normálně,“ upozornil trenér Nového Sedla Petr Zindl.

„Co se týče zápasů, tak za mě je omezení na sto lidí nesmysl, pak by lidi neměli chodit ani do obchodu, kde jich je podstatně více. Dala by se pochopit liga, kde fanoušci prakticky sedí vedle sebe, ale u nás stejně každý postává a diváci jsou rozesetí kolem hřiště, ale je to věc názoru a eventuální opatrnosti, všechno ukáže až čas,“ vypočítával Zindl. Jenže další sporty na zákaz doplatily podstatně hůře. Musely zrušit mimo tréninky veškeré své akce.

„Samozřejmě i náš klub musí dodržovat nařízení ohledně pořádání akcí a závodů s předpokládanou účastí nad 100 osob. Z tohoto důvodu do odvolání nebude náš klub pořádat a ani se podílet na pořádání sportovních akcí a byly zrušeny i všechny republikové závody,“ smutně poznamenal předseda LK Slovan Karlovy Vary Miloslav Pavelka s tím, že tréninkový proces probíhá podle plánu.

„Tréninkové činnosti jednotlivých skupin se omezení zatím netýká, vzhledem k tonu, že zpravidla jde o počet cca dvacet dětí a trénují ve volném prostranství (v lese), pokud jsou v tělocvičně, jsou samy v uzavřeném prostoru. Trenéři pouze dávají větší pozor na děti, zda se u nich neprojevují nějaké změny. Samozřejmě musíme taky spoléhat na odpovědnost rodičů, že své děti rovněž důsledně sledují,“ upozornil Pavelka.

Okrajově se pak dotklo nařízení i atletiky, jmenovitě Triatletu Karlovy Vary, který disponuje největší mládežnickou základnou v Karlovarském kraji. „Dvě nejstarší skupiny trénují venku, ty pokračují. Do konce týdne jsme zrušili tréninky skupin 3 až 14 a o víkendu se rozhodneme, jak dál, podle aktuální situace,“ vysvětlila Lucie Markusková, předsedkyně Triatletu.

„Nyní je po halové sezóně, takže závody téměř nemáme, nicméně za čtrnáct dní má být mistrovství České republiky v přespolním běhu a jedná se o jeho zrušení,“ přiblížila Markusková.

Dalším klubem, který disponuje širokou mládežnickou základnou, je FB Hurrican Karlovy Vary. „Do konce tohoto týdne jsou zrušeny všechny tréninkové jednotky od minipřípravky až po dívky, dotkne se to celkem deseti kategorií. Dále jsme zrušili všechny víkendové turnaje mládeže. Na programu bude pouze páteční trénink dorostu a právě zápasy play-off dorostu a 1. ligy budou bez diváků,“ nastínil plány na tento týden manažer klubu Lukáš Grundler.

Nařízení se dotklo i volejbalistů VK ČEZ Karlovarsko. „Tréninky mládeže budou prozatím probíhat dále ve standardním režimu. Víkendové krajské kolo starších a mladších žáků bylo zrušeno. Dále všechny kroužky volejbalu na základních školách se až do odvolání ruší,“ podotkl k zákazu prezident Karlovarska Jakub Novotný.

O něco hůře pak dopadl A-tým Karlovarska, který odehraje závěrečné vystoupení v souboji s českobudějovickým Jihostrojem v rámci základní části UNIQA extraligy v sobotu 14. března od 18 hodin v hale míčových sportů, kde se proti sobě postaví dva nejlepší celky soutěže, bez diváků.

„Snažíme se o zkvalitnění internetového přenosu sobotního zápasu, proto prosíme fanoušky, aby sledovali náš YouTube kanál a sociální sítě,“ vzkazuje fanouškům karlovarského klubu Jakub Novotný.